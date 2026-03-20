Kuvajtská rafinerie Míná al-Ahmadí byla pod dronovým útokem, vypukl v ní požár

Společnost KPC informovala, že útoky dronů způsobily požár v některých jednotkách její rafinerie. Hasiči okamžitě zareagovali a několik jednotek bylo preventivně odstaveno, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků.
Národní ropná společnost už ve čtvrtek oznámila, že po útoku dronu vznikl požár v jedné z provozních jednotek rafinerie Míná al-Ahmadí. Později uvedla, že dron způsobil menší požár i v její druhé velké rafinérii Míná Abdalláh.
Kuvajt je jednou ze zemí, která hostí americké vojenské základny a na které kvůli tomu v posledních dnech míří íránské údery. Ty jsou odvetou za téměř třítýdenní americko-izraelské útoky na Írán.
Írán ještě častěji útočí na energetická zařízení v arabských státech Perského zálivu poté, co Izrael ve středu bombardoval rozsáhlé íránské plynové pole Jižní Pars v Perském zálivu.