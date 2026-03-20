Kuvajtská rafinerie Míná al-Ahmadí byla pod dronovým útokem, vypukl v ní požár

  7:26
V kuvajtských rafineriích Míná al-Ahmadí v pátek ráno znovu vypukl požár po útoku drony. Oznámila to podle agentury AFP státní ropná společnost KPC. Oběti hlášeny nejsou.

Společnost KPC informovala, že útoky dronů způsobily požár v některých jednotkách její rafinerie. Hasiči okamžitě zareagovali a několik jednotek bylo preventivně odstaveno, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků.

Národní ropná společnost už ve čtvrtek oznámila, že po útoku dronu vznikl požár v jedné z provozních jednotek rafinerie Míná al-Ahmadí. Později uvedla, že dron způsobil menší požár i v její druhé velké rafinérii Míná Abdalláh.

Írán zasáhl zařízení pro export ropy ze Zálivu, dočasně přerušilo provoz

Kuvajt je jednou ze zemí, která hostí americké vojenské základny a na které kvůli tomu v posledních dnech míří íránské údery. Ty jsou odvetou za téměř třítýdenní americko-izraelské útoky na Írán.

Írán ještě častěji útočí na energetická zařízení v arabských státech Perského zálivu poté, co Izrael ve středu bombardoval rozsáhlé íránské plynové pole Jižní Pars v Perském zálivu.

Chameneí jako nový vůdce Íránu je jasný vzkaz světu, říká politoložka Eva Taterová

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Ale copak, Donalde, pomoc nepřichází? Kreslíři si utahují z Trumpových potíží

Donald Trump (17. března 2026)

Americký prezident Donald Trump už si naštval prakticky všechny své spojence. A teď se mu to vrací. Kreslíři v USA i ve světě si všímají, jak ostatní členy NATO opakovaně a značně neurvale žádal o...

Kuvajtská rafinerie Míná al-Ahmadí byla pod dronovým útokem, vypukl v ní požár

Hasiči před kuvajtskou rafinerií Míná al-Ahmadí. (18. října 2021)

V kuvajtských rafineriích Míná al-Ahmadí v pátek ráno znovu vypukl požár po útoku drony. Oznámila to podle agentury AFP státní ropná společnost KPC. Oběti hlášeny nejsou.

20. března 2026  7:26

Ukrajině půjčíme tak či onak, odpověděla Leyenová na Orbánovu blokaci pomoci

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady António...

Předsedkyně Evropské komise po skončení čtvrtečního summitu zopakovala, že EU poskytne Ukrajině půjčku v hodnotě 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu Kč) tak či onak. Předseda unijních vrcholných schůzek...

20. března 2026  7:12

Los Emil je v Rakousku celebritou, vyšla o něm knížka pro děti

Los Emil v rakouském St. Pöltenu (6. září 2025)

Dobrodružství losa Emila, který se pravděpodobně z Polska přes Moravu a Slovensko dostal do Rakouska, kde se rychle stal senzací, zpracovala hornorakouská autorka dětských knih Ursula Zapletalová. O...

20. března 2026  7:09

O revizi emisních povolenek se bude jednat v červnu, řekl Babiš na summitu EU

Český premiér Andrej Babiš (ANO) na summitu EU v Bruselu (19. března 2026)

Evropská komise do června předloží návrh revize systému emisních povolenek, kvůli dopadům na průmysl žádá skupina členských zemí včetně Česka. Novinářům to po skončení čtvrtečního summitu Evropské...

20. března 2026  6:46

V pardubické průmyslové zóně hoří. Jednu ze skladovacích hal požár kompletně zpustošil

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

V průmyslové zóně v Pardubicích hoří skladovací hala. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Požár se rozšířil i na administrativní budovu, hala byla kompletně zničena. Hasiči oheň po...

20. března 2026  6:37

Hurá do žhavého pekla. Starodávný rituál pro štěstí a úspěch není pro slabé povahy

Stovky lidí přešly bosky po žhavém uhlí. Tradiční rituál oslavil Svátek...

Je to podobné jako české čarodějnice, ale v čínském měřítku. Takže to na první pohled vypadá jako šílenství. Plameny šlehají do dvoumetrové výše a lidé nabuzení roztleskávači se bez váhání rozběhnou...

20. března 2026

Návrat stabilního světa je spíš zbožné přání. Bod zlomu přijde v dubnu, říká ekonom

Premium
Hlavní ekonom ČSOB Private Banking Dominik Rusinko.

Světová ekonomika prochází v posledním období sérií šoků. Ačkoli opakování hluboké krize roku 2008 nebo mohutné inflační vlny nejspíš nehrozí, předpovědi jsou zatížené mimořádnou nejistotou....

20. března 2026

Zábavná i zrádná část přijímaček: Natrénuj rozbor uměleckých textů už teď, ať tě nezaskočí

Premium
ilustrační snímek

Učitelka při zkoušení z literatury: „Dnes ti píšu pětku. A tatínkovi vyřiď, že pan Wolker byl Jiří, ne Johnnie...“ Vás dnes čekají verše jiných slavných umělců pojmenovaných Jiří: Žáčka, Suchého či...

20. března 2026

Hledání milionů z Motola. Policie zabavila už půl miliardy a nekončí. Existuje skrýš?

Premium
Magnáti z Motola. Miloslav Ludvík (vpravo nahoře), Pavel Budinský (vlevo) a...

Uplynul už více než rok od počátku jedné z největších korupčních kauz v novodobých dějinách, kauzy Motol. I když by se mohlo zdát, že už se jen čeká, kdy se případ dostane k soudu, ve skutečnosti v...

20. března 2026

Britský Guardian bájí o zlé izraelské kavárně v Londýně. Článek pobouřil

Premium
Před londýnskou redakcí deníku The Guardian se konala protestní akce proti...

Byl z toho v Británii značný poprask, když sloupkař levicového listu The Guardian Jonathan Liew zveřejnil článek s titulkem „Kout severního Londýna, kde se stalo jídlo bojištěm ve válce mezi Izraelem...

20. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zemřel bývalý italský ministr Umberto Bossi, zakladatel Ligy severu

Italský politik a zakladatel Ligy severu Umberto Bossi.

Zakladatel Ligy severu a několikanásobný italský ministr Umberto Bossi zemřel, uvedla to ve čtvrtek večer italská agentura ANSA. Bossi, který chtěl odtrhnutí Pádské nížiny od Říma, byl skoro 40 let...

19. března 2026  22:33

Válka na Blízkém východě ohrožuje dodávky ropy pro TAL jen v menší míře

Italský ropovod TAL zásobuje i Česko

Dodávky ropy pro ropovod TAL současná válka na Blízkém východě ohrožuje pouze v menší míře. Uvedla to společnost Siot, která spravuje ropovod na italském území. Největší objem ropy směřuje do Terstu...

19. března 2026  21:44

