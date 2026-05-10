Kuvajt a Emiráty se staly terčem nepřátelských dronů. Dubaj viní Teherán

Ozbrojené síly v neděli za úsvitu zaznamenaly v kuvajtském vzdušném prostoru několik nepřátelských dronů, s nimiž naložily v souladu se stanovenými postupy, uvedla podle agentury Reuters kuvajtská armáda na X. Nepřinesla podrobnosti o původci dronů ani o případných škodách.
Emirátské ministerstvo obrany oznámilo, že protivzdušná obrana sestřelila dva íránské drony. Útok nezpůsobil žádné škody ani ztráty na životech.
Na začátku tohoto týdne sestřelila protivzdušná obrana SAE dvě íránské balistické střely a tři drony, tři lidé utrpěli zranění. Podle agentury DPA dosud Írán zaútočil na SAE 550 raketami, 30 střelami s plochou dráhou letu a 2 200 drony.
Poté, co Izrael a Spojené státy zahájily 28. února válku proti Íránu, začal Teherán útočit nejen na Izrael, ale i na arabské státy Perského zálivu, kde se nacházejí americké vojenské základny.
Kuvajt dříve uvedl, že jeho protivzdušná obrana během války čelila íránským raketám a dronům, včetně vlny íránských dronů z 8. dubna, které mířily na klíčovou infrastrukturu.