Írán udeřil na základnu Američanů v Kuvajtu, zřítilo se jim několik stíhaček

Oficiální mluvčí ministerstva obrany, plukovník Saúd Al Atwan, uvedl, že příslušné orgány okamžitě zahájily pátrací a záchranné operace. Posádky byly evakuovány a převezeny do nemocnice, aby bylo možné zkontrolovat jejich zdravotní stav a poskytnout jim nezbytnou lékařskou péči. Jejich stav je v současnosti stabilizovaný.
Mluvčí dodal, že byla navázána přímá koordinace s americkými silami ohledně okolností incidentu a jsou přijímána společná technická opatření. Zdůraznil, že příslušné orgány pokračují ve vyšetřování s cílem určit příčiny havárie.
|
Američané okopírovali íránské šáhedy, teď s nimi vybombardovali ajatolláhy
Íránská armáda podle AFP oznámila, že 15 řízenými střelami zaútočila na americkou leteckou základnu Alí As-Sálim v Kuvajtu a na nepřátelské lodě v Indickém oceánu. Učinila tak v odvetě za smrt íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího, který zahynul při sobotním izraelsko-americkém útoku na Írán, dodala armáda v prohlášení.
Svědci v metropoli Kuvajtu dnes popsali také kouř nad čtvrtí, kde se nachází americké velvyslanectví. Agentura AP později uvedla, že kouř i oheň byly vidět uvnitř areálu ambasády. Velvyslanectví vyzvalo americké občany, aby se oblasti vyhýbali.
|
ONLINE: S USA vyjednávat nebudeme, vzkazuje Írán. Ze země hlásí 500 mrtvých
Izrael a USA v sobotu zahájily útok na Írán kvůli obavám z jeho jaderného programu. Teherán podniká odvetné údery pomocí raket a dronů na americké a izraelské cíle v regionu. Americké základny se vedle Kuvajtu nacházejí také ve Spojených arabských emirátech, Saúdské Arábii, Bahrajnu, Kataru a Jordánsku. V Kuvajtu o víkendu přišli o život nejméně tři američtí vojáci.
Při operaci Epic Fury byli vedle nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Chameneího zabiti mimo jiné také exprezident Mahmúd Ahmadínedžád, vrchní velitel revolučních gard Mohammad Pakpúr nebo ministr obrany a šéf zpravodajských služeb. Íránský Červený půlměsíc dnes informoval, že při amerických a izraelských útocích na Írán přišlo od soboty o život 555 lidí.