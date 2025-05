Zpočátku mě napadá, že jsem se ocitl na šrotišti. V rozsáhlé hale se kroutí bizarní kovové struktury, vedle haldy potrhaných plechů zívá otevřená kapota terénního automobilu Lada Niva. Dávám si pozor na nohy, při každém kroku pode mnou něco zarachotí.

Když se v šeru trochu rozkoukám, začíná mi to docházet. Ocitli jsme se v dílně. Ty potrhané plechy jsou pláště ruských raket, hned vedle nich se tyčí zeď pouzder od dělostřeleckých granátů natovské ráže 155 mm. Na stěně svítí mohutný sound systém. Cosi mi připomíná.

Přicházím blíž. Na zeleném tubusu aparatury čtu: JOINT VENTURE: RAYTHEON/LOCKHEED MARTIN. No jistě, to je přece plastový obal od protitankových raket Javelin, kterými obránci Kyjeva v prvních měsících války decimovali ruské kolony postupující na hlavní město. Stačí přes Bluetooth propojit s mobilem a už z něj duní ukrajinská popina.

Pevnou rukou tu vládne vousatý padesátník s přezdívkou „Dobro“. Před válkou se živil jako trenér fitness, po invazi narukoval do teritoriální obrany a dnes v utajené hale na předměstí Kyjeva vyrábí zlepšováky pro ukrajinskou armádu.

Například kovová trojnožka se zaměřovačem, ze které vojáci mohou z těžkých kulometů M2 Browning pálit na ruské drony. „Kulomety se dříve konstruovaly pro horizontální cíle. My jsme změnili těžiště palby. Kulomet stačí připevnit a nastavit. Funguje to,“ vysvětluje Dobro a ukazuje, jak s jeho zlepšovákem sestřelit šáhidy.

Hned vedle se na podlaze válí trubky přimontované na satelitní antény nastříkané nazeleno. Jsou to makety minometů, jejichž cílem je zmást nepřátelskou aerorozvědku. Dokonce dokážou markýrovat palbu, stačí do tubusu hodit dýmovnici. „Jde z toho kouř, vypadá to skutečně. Udělali jsme jich desítky, jeden kus přijde na dva tisíce hřiven,“ říká kutil v zelené kšiltovce.

Zastavuje se u pozoruhodné motorky se sajdkárou a lehátkem. „Předělali jsme ji na elektrický pohon a používáme ji i jako medevak. Dal jsem do ni výkonný akumulátor s kapacitou 12,7 kWh. Je velmi tichá a když přijede na pozice, vojáci si z ní nabijí mobily, elektrostanice nebo rušičky,“ ukazuje stroj, který dokáže vyvinout rychlost až 80 kilometrů v hodině.

Na konci haly stojí jeho parádní kousek: terénní buggy pro evakuaci raněných, do které se kromě nosítek a řidiče vejde i medik a střelec obsluhující kulomet na střeše. Vozidlo vybavené klecí proti dronům bylo úspěšně otestováno u Kupjansku a tým techniků kolem Dobra teď pracuje na jeho dalším zdokonalení.

Nejvíce jsou potřeba elektrotechnici, kyjevský kutil totiž začal pro výrobu svých vozidel používat motory z elektromobilů. „Vyrobili jsme šestnáct vozidel a další jsou na cestě. Tesla má skvělé akumulátory. Víte, já mám trochu jiný pohled na auta. Dívám se na ně jako řezník na krávu – už vidím, kde co vezmu. Rozřežu teslu a všechno použiju.“

Pravda je, že po ukrajinských silnicích strojů z automobilky Elona Muska jezdí překvapivě hodně. Dobro tvrdí, že kanibalizuje hlavně bourané kusy, které mu dobrovolníci dovezou ze zahraničí. „Něco prodáme do šrotu, akumulátory použijeme. Teď jsme testovali Chevrolet Bolt. Líbí se nám, má lehčí a lepší baterky.“

Práce má pořád dost. Jen co nějaký svůj zlepšovák dodá na frontu, už mu volají další jednotky, že chtějí také. Například převoznou elektrostanici připomínající rudl s elektromotorem. Ve spodní části má přidělanou sedačku, takže na ni lze vozit raněné nebo těžký náklad. Jeden kus vyjde na 40 tisíc hřiven (asi 21 tisíc korun).

„Pořád pracujeme, pořád jezdím na východ. Přivezl jsem jim to, ještě jsem jim to ani nestihl odevzdat a už chtějí dalších dvacet. Nestíhám. Potřebují víc, než stihnu vyrobit. Chybí peníze i lidé. Akumulátory jsou drahé, kov je drahý, práce je drahá. Teď už je bohužel těžké najít lidi, kteří pomáhají zadarmo.“