Trumpův zeť sní o Gaze plné mrakodrapů, naráží nejen na 60 milionů tun sutin

Autor: ,
  21:33
Moderní města plná elegantních mrakodrapů, čisté pobřeží lákající turisty a nejmodernější přístav vyčnívající do Středozemního moře - tak by v očích Jareda Kushnera, amerického poradce pro Blízký východ a zetě prezidenta Donalda Trumpa, mohlo vypadat izraelskou armádou nyní zdevastované Pásmo Gazy.
Plán chce z palestinské enklávy udělat „zářivý turistický resort a centrum...

Plán chce z palestinské enklávy udělat „zářivý turistický resort a centrum moderních technologií“. | foto: Fond pro obnovu, ekonomickou akceleraci a transformaci Gazy

Palestinci, kteří byli během války na příkaz Izraele vysídleni do jižní části...
Plán chce z palestinské enklávy udělat „zářivý turistický resort a centrum...
Video z umělé inteligence představuje Trumpovu Gazu, je plná restaurací
Palestinci se snaží přežít ve zničeném Pásmu Gazy. (19. listopadu 2025)
10 fotografií

Svou vizi představil ve čtvrtek na okraj Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu. Podle agentury AP však plán čelí výrazným překážkám.

Ve svém desetiminutovém projevu Kushner tvrdil, že okupovanou enklávu Gazy bude možné rychle obnovit, pokud v ní bude zajištěna bezpečnost. Dnes je po více než dvou letech války mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás Gaza téměř srovnána se zemí. Podle OSN Izrael v Gaze spáchal genocidu, což Izrael odmítá.

„Na Blízkém východě lidé postaví taková města za tři roky. A tak jsou takové věci velmi proveditelné, pokud se nám to podaří,“ řekl Kushner.

Zářivý resort místo trosek? Uniklý plán Gazany šokuje, sami do něj nepatří

Takový časový harmonogram je v rozporu s tím, co OSN a Palestinci předvídají. Podle nich bude obnova Gazy velmi dlouhý proces - na území s přibližně dvěma miliony obyvatel jsou dříve obytné domy proměněny v ruiny. Pod troskami je množství nevybuchlé munice, kvůli kontaminované vodě se v oblasti šíří nemoci a městské ulice vypadají jako kanály plné špíny, píše AP.

V Gaze se nachází více než 60 milionů tun sutin, což je dost na naplnění téměř 3000 kontejnerových lodí. Jejich odstranění může trvat více než sedm let, přičemž bude zapotřebí další čas na odminování, uvedl Úřad OSN pro projektové služby (UNOPS).

Kushner ve své prezentaci uvedl, že tento „mistrovský plán“ by měl několik fází, přičemž první by se týkala rekonstrukce hraničního přechodu Rafah. V rámci projektu, nazvaného „Nový Rafah“, by mělo vzniknout 100 tisíc trvalých bytových jednotek, více než 200 škol a přes 75 zdravotnických zařízení, uvedla stanice BBC.

ANALÝZA: Trump chce udělat z Gazy americkou Riviéru. Plán má vymyšlený

Úspěch Kushnerovy ambiciózní vize bude do značné míry záviset na tom, zda Trump a jeho Rada míru budou chtít plán skutečně realizovat, zda se podaří překonat námitky Izraele a zda bude vytvořen mechanismus v Gaze, který bude dohlížet na odzbrojení hnutí Hamás, uvedl The Guardian. Rada míru, která byla Trumpem ustavena ve čtvrtek, se má zaměřit na prosazení míru v palestinském Pásmu Gazy.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze zabila nejméně 71 551 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

S premiérem chystáme obrat ve vztazích s Čínou, říká Hynek Kmoníček

Nejčtenější

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

USA vůči Kubě zřejmě přitvrdí. Zvažují námořní blokádu, aby ji odstřihly od ropy

Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford projíždí fjordem v norském Oslu. (24....

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje námořní blokádu Kuby, aby ostrovní zemi zcela odřízla od přísunu ropy a vynutila si změnu tamního režimu. Blokáda má být podle nich součástí nové...

23. ledna 2026  21:39

Území pro Rusy, garance pro Ukrajince? Poprvé jednají s Američany dohromady

Volodymyr Zelenskyj v Davosu (22. ledna 2026)

V Abú Zabí skončil první den jednání USA, Ruska a Ukrajiny, uvedla bez dalších podrobností kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Pokračovat se bude v sobotu. Agentura AFP...

23. ledna 2026  11:29,  aktualizováno  21:35

Trumpův zeť sní o Gaze plné mrakodrapů, naráží nejen na 60 milionů tun sutin

Plán chce z palestinské enklávy udělat „zářivý turistický resort a centrum...

Moderní města plná elegantních mrakodrapů, čisté pobřeží lákající turisty a nejmodernější přístav vyčnívající do Středozemního moře - tak by v očích Jareda Kushnera, amerického poradce pro Blízký...

23. ledna 2026  21:33

Odškodné 17 miliard za Diag Human je skandál, měli by někoho zavřít, řekl Babiš

Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...

Exministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) nekonal v kauze společnosti Diag Human a asi ani nejednal v zájmu České republiky, řekl premiér Andrej Babiš na páteční tiskové konferenci po jednání vládní...

23. ledna 2026  20:45

Ruský ropný tanker zadržený Francouzi v sobotu nuceně zakotví v Marseille

Francie zadržela ve Středozemním moři tanker pocházející z Ruska, který plul...

Tanker plující z Ruska zadržený ve čtvrtek francouzským loďstvem v sobotu nuceně zakotví v jihofrancouzském přístavu Marseille-Fos. V pátek to napsala agentura AFP s odvoláním na zdroj blízký...

23. ledna 2026  20:30

Nová námořní velmoc v Baltu. Polsko staví fregaty a ponorky, know-how má od Britů

Premium
Vojenská přehlídka válečných lodí polského námořnictva u příležitosti Dne...

Polsko v reakci na ruskou hrozbu v Baltském moři výrazně rozšiřuje své námořnictvo. Ve spolupráci s Brity staví tři fregaty, od Švédů pořizuje ponorky a průzkumné lodě. Snaží se tak zvrátit dosavadní...

23. ledna 2026

Řím se loučil s Valentinem, přišly hvězdy se slabostí pro vznešenou módu

V Římě se v pátek uskutečnil pohřeb italského módního návrháře Valentina...

V Římě se v pátek uskutečnil pohřeb italského módního návrháře Valentina Garavaniho, který zemřel v pondělí ve věku 93 let. Vzpomínkový obřad v bazilice Panny Marie andělů a mučedníků následoval po...

23. ledna 2026  19:47

Někdo zaútočil sekerou na Bartošovu kancelář a zanechal tam tajemný vzkaz

Na kancelář bývalého šéfa Pirátů Ivana Bartoše v Kutné Hoře někdo zaútočil....

Na kancelář bývalého šéfa Pirátů Ivana Bartoše v Kutné Hoře někdo zaútočil. Rozbil prosklené dveře a výlohu, na místě také nechal tajemný vzkaz. V kanceláři nikdo nebyl, útok však zachytily kamery....

23. ledna 2026  19:38

Urážlivé a otřesné, omluvte se! Starmera naštvaly Trumpovy výroky o Afghánistánu

Britský ministerský předseda Keir Starmer (1. července 2025)

Za urážlivé a otřesné označil v pátek britský premiér Keir Starmer výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa kritizující působení aliančních vojáků za války v Afghánistánu. Podle něj se jednotky...

23. ledna 2026  19:16

Strnad, nejbohatší zbrojař světa. Vstup CSG na burzu zdvojnásobil jeho jmění

Michal Strnad udeřením do gongu zahájil obchodování akcií své firmy, Amsterdam,...

Hodnota jmění českého podnikatele Michala Strnada se díky dnešnímu vstupu jeho zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) na burzu zhruba zdvojnásobila na 37 miliard dolarů (přes 760 miliard...

23. ledna 2026  9:55,  aktualizováno 

Poupata, dresy a strach. Spartakiádu 1985 připomíná hit Michala Davida a sériový vrah

Starší žákyně na spartakiádě v roce 1985 cvičily na skladbu Poupata.

Psal se rok 1985 a československý lid se chystal na přehlídku tělesné zdatnosti a masové synchronizace. Spartakiádou to žilo nejen v Praze, ale v celém socialistickém státě. Kdo nenacvičoval, jako by...

23. ledna 2026

Nechoďte zbytečně ven. V celém Moravskoslezského kraje platí smogová situace

Smog trápí Moravskoslezský kraj. Na snímku situace v městském obvodu Slezská...

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vyhlásil v noci ze čtvrtka na pátek v části Moravskoslezského kraje smogovou situaci, dopoledne přibylo Třinecko a odpoledne pak zbytek regionu, tedy...

23. ledna 2026  6:42,  aktualizováno  18:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.