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Kushner se Zelenským: Evropané budou u jednání o míru s Ruskem

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  23:12aktualizováno  23:31
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Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Evropští zástupci se zapojí do vyjednávání o míru mezi Ruskem a Ukrajinou, oznámili po dnešním setkání v Dublinu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a zvláštní americký vyslanec Jared Kushner s tím, že další jednání budou pokračovat.

"Nemůžeme uzavřít tuto dohodu, aniž by u vyjednávacího stolu byli Evropané," řekl Kushner po dublinském setkání. "Věřím, že jsme v situaci, kdy toho můžeme s prezidentem Putinem dosáhnout," dodal Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa, k možnému dojednání míru v konfliktu, v němž Rusko v únoru 2022 na Putinův rozkaz napadlo Ukrajinu a obě strany stále vedou tvrdé boje a podnikají prakticky každodenní vzdušné výpady.

Evropské země od začátku konfliktu podporují Ukrajinu a v posledních týdnech hlasitěji hovoří o tom, že by chtěly být u jednání. Zatím se však neshodly, kdo by je měl u stolu reprezentovat.

O tom, že se k další schůzce připojí evropští zástupci, hovořil již po odpoledním jednání v Moskvě Witkoff.

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