Lockdown ztratil smysl, lidé ho nedodržovali, řekl rakouský kancléř Kurz

Rakousko otevřelo školy, kadeřnictví, tetovací studia, pečovatelské ústavy a některé lyžařská střediska pro ty, kteří mají negativní koronavirový test. A to navzdory tomu, že má nyní výrazně vyšší incidenci (137 případů covidu na 100 tisíc obyvatel) než například Německo, kde opatření zůstávají přísnější (61,7).



Už v době uvolnění opatření Rakousko evidovalo 106 případů covidu na 100 tisíc obyvatel za sedm dní, v případě jeho souseda to bylo 76.

Rakouský kancléř řekl německému deníku Die Bild, proč se Rakousko i přes tato čísla rozhodlo restrikce výrazně zmírnit. „Jednoduše, v Rakousku objektivně lockdown po šesti týdnech ztratil svůj účinek. Lidi ho méně a méně dodržovali,“ vysvětlil.

Kurz přiznal, že velkou roli v ukončení uzávěry hrála frustrace lidí, kteří už měli dost přísných omezení a chtěli se vrátit k normálnímu životu. „Ale myslím si, že to není jen o tom, co byste chtěli, ale především o tom, co je objektivně správné,“ řekl kancléř s tím, že další prodloužení lockdownu nemělo „alespoň v Rakousku“ smysl. „Lockdown, kterého se nikdo neúčastní, nedá smysl.“

Počet případů koronaviru v Rakousku po uvolnění začal „podle očekávání“ stoupat. „Je to pomalejší než například v Irsku nebo Portugalsku,“ podotýká Kurz. Nevyloučil, že Rakousko možná bude muset k uzavření země znovu přistoupit.

„Tato pandemie probíhá ve vlnách. První byla na jaře a druhá na podzim a samozřejmě se blíží i třetí vlna. Je tomu tak a nelze tomu zabránit.“ Zdůraznil, že lockdown ale bude fungovat jen v případě, že jej budou lidé dodržovat.

Než budou lidé v dostatečné míře naočkováni, Kurz vnímá jako dosavadní recept na epidemii masivní testování. Rakousko s devíti miliony obyvatel provádí každý týden přes 2,5 milion testů. „Není to zázračný lék, ale může nám to pomoci lépe kontrolovat infekční proces, takže nárůst počtu infekcí není tak rychlý, jako by byl bez testů.“

Navázáním testů na návštěvu kadeřníka a dalších služeb chce rakouská vláda přinutit lidi, aby se skutečně nechávali testovat a zdravotníci mohli včas zaznamenat asymptomatické případy. Podle Kurze po prvním ohlášení povinnosti nechat se testovat propuklo „lidové povstání“, mezi většinou Rakušanů má ale opatření podporu. Pravicová Svobodná strana Rakouska nicméně vládu osočuje, že si počíná „fašisticky“.

„Náš přístup v Rakousku je: tolik svobody, kolik to bude možné a tolik restrikcí, kolik jich bude nezbytných,“ uvádí kancléř. Sám je optimistický, že míra očkování bude v létě vysoká a situace se bude vracet do normálu.

Kurz by se rád inspiroval v Izraeli a zavedl v Evropě očkovací „zelený pas“, kterým nositel dokládá, že byl očkován nebo covid-19 prodělal. „Kdokoli je očkován, měl by mít plnou svobodu,“ uvádí Kurz, podle něhož by totéž mělo platit i pro ty, kdo prodělali nemoc nebo byli negativně testováni. Kurz oznámil, že zavedení modelu zeleného očkovacího pasu v EU navrhne 26. února na Evropské radě.