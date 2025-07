Fotografka a novinářka na volné noze v Kurské oblasti strávila šest dní po boku příslušníků čečenské speciální jednotky Achmat, která podle ní „bojovala za znovudobytí oblasti a pomáhala s evakuací“ místních obyvatel.

Článek s titulkem „Krajina smrti: Co zbylo po invazi Ukrajiny do Ruska“ nezmiňuje, že Achmat je neblaze proslulá svými brutálními činy a ignorací hodnoty lidských životů. Jednotka čelí podezřením, že zabíjela i ruské vojáky neochotné se účastnit války v předních liniích či že má sexuální otroky.

Čečenci Heitmannové do článku například vyprávěli, jaký dopad na ně měla březnová operace, kdy využili plynovod, aby z týlu udeřili na ukrajinské jednotky. V potrubí se nadýchali chemikálií a skončili v nemocnici. Jeden Čečenec zemřel.

Říkali jí též, že je obyvatelé Kurské oblasti vítají. „Poprvé v životě jsem viděl civilisty, kteří nám vyšli vstříc, objímali nás a plakali,“ řekl člen Achmatu přezdívaný Umělec.

Popis konfliktu jako bratrovražedné války

Heitmannová ve článku popisuje, že když v březnu navštívila město Sudža, byla pole posetá mršinami krav a prasat a mrtvolami civilistů a vojáků, převážně s ruskými uniformami. Tvrdí, že ukrajinské síly zaminovaly oblast tak, že se Rusové nášlapných bomb zřejmě nezbaví ani za pomoci severokorejských ženistů. Obyvatelé podle ní z destrukce viní jak ruské úřady, tak i ukrajinské síly a jejich západní podporovatele.

Reportérka cituje několik místních obyvatel, například Oksanu Lobodovou, podle níž se jedná o válku, kde „rodina bojuje s rodinou“. „Zasáhli své vlastní. Své sousedy. Polovina našich příbuzných jsou Ukrajinci,“ řekla s tím, že kdyby byla mužem, už by byla zatažena do armády a musela by bojovat proti vlastním rodinným příslušníkům.

Šestasedmdesátiletá Ljubov Blaschuková zase považuje za příčinu války rozšiřování NATO. Podle ní jsou Ukrajinci obětí propagandy, která ze všeho viní ruského prezidenta Vladimira Putina. Blaschuková je původem ze Západní Ukrajiny, podle ní za sovětských dob bylo „všechno jedna“ země. Heitmannová podotkla, že argumenty Blaschukové jsou prakticky stejné, jaké zaznívají ze státních médií.

Novinářka zmiňuje i přání Nikolaje Ivaněnka, obyvatele vesnice Kazašská Lokňa. Podle něj Putin oblast znovu obnoví. Odvolává se přitom na čečenské války. „Viděli jsme Čečensko, přestavěli nejmodernější města. Byly tam ruiny,“ tvrdí.

Novinářka uvádí, že podle obyvatel se ukrajinští vojáci chovali s respektem a nikoho neohrožovali. Přinesli i zdravotnickou pomoc. Zmiňuje zároveň osočení ruských úřadů, podle kterých Ukrajinci mučili a zabíjeli civilisty. Cituje nicméně i vyjádření ukrajinské strany, která ruská osočení odmítá.

Ukrajinská kritika

Článek Heitmannové vzbudil u Ukrajinců velkou kritiku. Stěžovalo si na něj i ukrajinské ministerstvo zahraničí. „Kdokoliv si myslel, že bude chytré informovat (z Kurské oblasti) po boku ruských válečných zločinců, udělal to nejhloupější rozhodnutí. Tohle není rovnováha nebo druhá strana příběhu. Tohle je prostě papouškování ruské propagandy, aby klamala publikum,“ napsal mluvčí ministerstva zahraničí Heorhij Tychij.

Podle něj jde o manipulaci na úrovni nechvalně proslulého šéfa moskevské kanceláře NYT Waltera Durantyho, který přebíral stalinistickou propagandu a popíral rozsáhlý ukrajinský hladomor.

Ukrajinská média poznamenávají, že je článek velmi problematický, protože se nezmiňuje o ukrajinských civilních obětech ani ničení na ukrajinských územích okupovaných Ruskem. Ani neuvádí, že ukrajinská operace v Kursku byla reakcí na ruskou agresi.

„Máme zde jednu z nejznámějších brutálních vojenských jednotek této války, elitní gardu fašistického režimu v rámci většího fašistického agresorského státu, která této západní reportérce poskytla opakovaný a exkluzivní přístup do první linie,“ podotýká reportér Francis Farrell z ukrajinského portálu The Kyiv Independent. „Tři (možné) důvody. Příkaz shora, vnímání osobního prospěchu nebo jednoduše vysoká míra důvěry a/nebo přátelství. Závěry si udělejte sami.“

„Opravdu mě mrzí, že se do toho musím pouštět, ale považovala by redakce New York Times za přijatelné, kdyby byl jejich novinář nasazen u nacistické německé jednotky SS na bojištích východní Evropy za druhé světové války?“ dodává Farrell. Podle něj NYT vytváří obraz morální rovnováhy tam, kde „kde morální krajina může být jen stěží černobílejší.“

„Naše dokumentování Ruska během jeho invaze na Ukrajinu nám poskytla důležité okno do země, kde se zpravodajství stává stále nebezpečnějším. Dokumentovat ukrajinské vpády do Kurska nebo to, jak boje mezi ukrajinskými a ruskými silami zdevastovaly jednu komunitu, není propaganda,“ hájily se NYT. „Tento příběh ukazuje zkušenosti civilistů a důsledky, kterým čelí ve válce. Naší úlohou je podávat svědectví o lidských obětech války a jít za pravdou bez ohledu na to, kam vede.“

Vůdce Achmatu Apti Alaudinov naopak v ruských propagandistických pořadech Heitmannovou vychválil. Podle něj ukázala skutečnost takovou, jaká je.