Americký prezident Donald Trump minulý týden v pátek na své sociální síti požádal ruského prezidenta Vladimira Putina, aby „obklíčené“ Ukrajince ušetřil. Tvrzení o obklíčených ukrajinských jednotkách zopakoval i v pondělí a úterý. Putin minulý čtvrtek prohlásil, že ukrajinští vojáci jsou v Kurské oblasti izolováni. Ukrajinský generální štáb minulý pátek zprávy o obklíčení svých jednotek popřel.

Tři evropští a američtí zástupci agentuře Reuters anonymně sdělili, že rozvědky jejich zemí nemají žádné zprávy o obklíčení ukrajinských jednotek, ačkoli jsou pod velkým náporem. Mezi zpravodajské služby s těmito informacemi patří i americká CIA, která je sdílí s Bílým domem. Trump by jimi proto měl disponovat také.

Ukrajinské jednotky vpadly do západoruské Kurské oblasti v srpnu minulého roku. Podle BBC Ukrajina v jednu dobu držela okolo 1000 kilometrů čtverečních ruského území, od té doby však přes dvě třetiny ztratila. Někteří ukrajinští vojáci ve vyjádření pro britskou stanici přirovnali ústup z území k hororovému filmu, čelili při tom intenzivním ruským útokům či odříznutí od zásobování.

Dodržujte sliby, vyzývá Zelenskyj Putina

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že slíbené třicetidenní zastavení útoků na energetickou soustavu ze strany Moskvy podle něj vůbec nic nezměnilo, Rusko podle něj stále útočí. Putina vyzval, aby plnil své sliby.

Moskva tvrdí, že po úterním telefonátu mezi Trumpem a Putinem nechala útoky na ukrajinskou energetiku zastavit.

„Nic se nezměnilo,“ upozornil Zelenskyj, který se k jednání summitu připojil na dálku. Podle něj ruská armáda podnikla nový úder na energetickou infrastrukturu ve středu večer. „My na Ukrajině tomu čelíme každý den, každou noc,“ řekl podle AFP Zelenskyj.

„Putin musí přestat vznášet zbytečné požadavky, které jen prodlužují válku, a začít plnit to, co slíbil světu,“ uvedl dále Zelenskyj. Evropskou unii také vyzval, aby ponechala sankce zavedené na Rusko v souvislosti s válkou do doby, než ruská armáda začne stahovat s ukrajinského území a než Rusko „vyplatí plné odškodné za škody způsobené svou agresí“.

Prezident dodal, že nemluvil se svým americkým protějškem o vlastnictví Záporožské jaderné elektrárny. Řekl mu ale, že bude nefunkční, pokud ji Kyjev nebude kontrolovat.

Zelenskyj též ve čtvrtek na summitu v Bruselu požádal prezidenty a premiéry zemí EU, aby schválili program na nákup dělostřelecké munice za pět miliard eur (125 miliard korun). Unijní země vyzval také k investicím do svého i ukrajinského vojenského průmyslu.

„Potřebujeme prostředky na dělostřeleckou munici, a byli bychom vděční za co nejrychlejší evropskou pomoc ve výši pět miliard eur (125 miliard korun),“ uvedl Zelenskyj na sítí Telegram, když popisoval své videovystoupení na summitu. Podle něj jsou zapotřebí investice do vojenského průmyslu v zemích EU i na Ukrajině. Prezidenti a premiéři unijních zemí by měli jednat mimo jiné o návrhu šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové ohledně další pomoci Ukrajině ve výši až 40 miliard eur.

S tím počítají závěry, které schválili unijní vůdci s výjimkou maďarského premiéra Viktora Orbána. Celkem 26 zemí tak znovu vyjádřilo podporu Ukrajině a „komplexnímu, spravedlivému a trvalému míru založenému na zásadách Charty OSN“.

Zelenskyj lídrům EU řekl, že je protievropské, když jedna osoba blokuje rozhodnutí, která jsou důležitá pro celý kontinent.