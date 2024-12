Padly první rozsudky za vpád do Ruska. Do vězení jdou dva ukrajinští vojáci

Ruský vojenský soud ve čtvrtek vynesl rozsudek nad prvními dvěma ukrajinskými vojáky, kteří se podíleli na operaci ukrajinské armády v Kurské oblasti. Informují o tom ruská média. Do tohoto regionu u hranic obou zemí ukrajinská armáda podnikla překvapivý průlom letos v srpnu. Soud oba vojáky shledal vinnými z terorismu. Jednoho z nich poslal do vězení na 14, druhého na 15 let.