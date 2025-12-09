Vraťte nám příspěvky, nemáme na bydlení. V Kursku protestovali ruští uprchlíci

V Kursku na západě Ruska demonstrovali uprchlíci z pohraničních okresů tohoto regionu, sousedícího s Ukrajinou. Asi dvě stovky lidí požadovaly od úřadů, aby nadále vyplácely každý měsíc 65 tisíc rublů (asi 17 tisíc Kč) uprchlíkům, kteří přišli o bydlení v důsledku loňského vpádu ukrajinských vojsk.
Ukončení příspěvků od Nového roku na počátku měsíce avizoval gubernátor Kurské oblasti Alexandr Chinštejn. Prostředky se mají přerozdělit na jiná opatření pro obnovu a rozvoj regionu a dodat impulz ekonomice oblasti, uvedl.

Uprchlíci to podle serveru Mediazona označili za „poslední kapku“ v jejich situaci. Požadovali, aby výplaty příspěvků na pronájem náhradního bydlení pokračovaly a také aby úřady vydaly všem uprchlíkům certifikáty opravňující k nabytí nového bydlení bez toho, aby hledaly formální důvody umožňují jejich žádosti zamítnout.

V poselství prezidentovi Vladimiru Putinovi tvrdili, že se nemají kam vrátit, protože jejich domy v pohraničí jsou buď zničené, anebo vykradené, jsou bez proudu a tepla a nadále je ohrožují drony a miny. Samy úřady vyzývají lidi, aby se ještě nevraceli do pohraničí, kde operovaly ukrajinské jednotky, ale teď jim chtějí zrušit finanční podporu.

Lidé si stěžovali, že mnozí musí splácet hypotéky za zničené domovy a současně si musí pronajímat bydlení v Kursku, ale kvůli byrokratickým překážkám nemohou získat certifikáty na bydlení.

Protesty se opakují

Obdobná demonstrace se v Kursku odehrála loni na podzim, kdy lidé vznášeli stejné požadavky vůči tehdejšímu gubernátorovi Alexeji Smirnovovi. Ten sliboval uprchlíkům z osmi okresů vyplácet příspěvky na bydlení, ale výplaty ve výši 65 tisíc rublů zavedl až letos v únoru nový gubernátor Chinštejn.

Příspěvek měli dostávat všichni, kdo dostali z federálního rozpočtu jednorázové odškodnění ve výši 150 tisíc rublů za ztrátu majetku. Takových lidí bylo tehdy 112 620. Gubernátor sliboval, že peníze budou uprchlíci dostávat až do úplného osvobození Kurské oblasti. To se podle ruského ministerstva obrany stalo letos v dubnu, nicméně Putin při květnové schůzce s Chinštejnem svolil, aby výplaty příspěvků pokračovaly.

K demonstrantům přišli náčelník jednoho z pohraničních okresů – sudžského – Alexej Smiridonov a gubernátorova poradkyně Viktorija Peňkovová, která uprchlíkům vyčetla, že nekladli odpor ukrajinským jednotkám při jejich vpádu do Kurské oblasti loni v srpnu. Později upřesnila, že měla na mysli muže, kteří „neměli utíkat před ukrajinskými ozbrojenými silami, ale měli bránit své domy“, napsal portál BBC News.

9. prosince 2025  6:55,  aktualizováno  8:17

