Zemřel asi nejstarší pes na světě. Lazarovi bylo 30 let, přežil svou majitelku

Autor:
  11:11
Ve francouzském Annecy zemřel možná nejstarší pes na světě jménem Lazare. Třicetiletý papillon, tedy malý kontinentální španěl, přežil svou původní majitelku, s níž strávil většinu života. Na sklonku života už nosil plenky, neslyšel, neviděl a téměř celý den prospal. Jeho poslední majitelka podle svých slov kontaktovala Guinnessovu knihu rekordů (GKR), odpověď zatím nedostala.

Lazare se narodil 4. prosince 1995. Letos by tak oslavil 31. narozeniny a překonal by dosud uváděného nejstaršího psa světa Bobiho z Portugalska, který zemřel před dvěma lety a patřil k plemeni rafeiro do Alentejo, tedy portugalským hlídačům dobytka.

Zřejmě nejstarší pes na světě Lazare zemřel poblíž francouzského Annecy (17. května 2026)
Bobi získal titul nejstaršího žijícího psa na světě letos v únoru a překonal tak rekord čivavy Spikea z Ohia, který byl tehdy ve věku 23 let a sedmi dnů pouhým štěnětem. (23. října 2023)
Majitel přičítá Bobího dlouhý život „klidnému a mírumilovnému“ prostředí, v němž žil, tomu, že měl vždy volný výběh, a stravě rodinných psů. (23. října 2023)
Bobi byl v roce 1992 zaregistrován veterinární službou centrální portugalské obce Leiria, která potvrdila jeho datum narození. Jeho věk byl rovněž ověřen v databázi domácích zvířat spravované portugalskou Národní unií veterinárních lékařů. (23. října 2023)
Lazare však stále může získat titul nejstaršího psa světa, protože GKR při přezkoumání dospěla k závěru, že neexistují dostatečné a přesvědčivé důkazy o Bobiho věku. Rekord tak znovu připadl australskému honáckému psovi jménem Bluey, který zemřel v roce 1939 ve věku 29 let.

Chybí důkazy, a tak Bobi přišel posmrtně o titul nejstaršího psa na světě

Právě u Lazara by podobné pochybnosti nastat nemusely. Měl totiž mikročip propojený s francouzským registrem psů, v němž bylo zaznamenáno jeho datum narození.

Před měsícem zřejmě nejstaršího papillona adoptovala Ophélie Boudolová, která původně hledala zvíře pro svou matku. Nakonec si psa natolik zamilovala, že si ho nechala, přestože doma měla dvě kočky.

„Našli ho vedle těla jeho majitelky,“ řekli jí v útulku. „Seděla jsem vedle něj půl hodiny a pak jsem řekla: ‚Poslyšte, pokud ho nikdo nechce, nevadí mi to, pokud vychází s kočkami.‘“

Nejstarší pes se dožil 29 let. Která plemena patří k dlouhověkým?

Lazare zemřel jen o pár týdnů později. „Včera večer začal odcházet v mém náručí,“ vyprávěla. „Ve středu jsem mu šla koupit nový košík, aby se do něj lépe vešel s dekou a podobně, plus svetr a kabát. Nakonec druhý den odešel za svou první paničkou.“

Ve věku 30 let a pěti měsíců nosil Lazare plenky, neslyšel, neviděl a téměř celý den spal.

Podle své majitelky byl ale stále velmi čilý. „Má opravdu velmi přitažlivou osobnost,“ svěřila se začátkem týdne agentuře AFP, když ho chovala doma ve Villy-le-Pelloux.

Když Anne-Sophie Moyonová z útulku a její kolegové zjistili, kolik je Lazarovi let, napadlo je, že „by mohl být nejstarším psem na světě“. Ověřili si jeho datum narození ve dvou registrech a vyplnili formuláře pro případné uznání rekordu. GKR zatím přijetí žádosti nepotvrdila.

