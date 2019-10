Proti turecké armádě nemá bez podpory nikdo šanci. Ani Asad, říká Klicperová

Podle syrské agentury SANA už Turci v noci na úterý napadli kurdské jednotky na severu Sýrie. Kurdové to však dosud nepotvrdili a Spojené státy to rovnou popřely. Jaké jsou vaše aktuální informace z místa?

Pokud vím, bylo to dementováno již včera v noci, kdy americké ministerstvo zahraničí také vydalo zprávu, že plně kontroluje vzdušný prostor. Situace je ale stále velice nepřehledná a i místní mají velmi málo informací. Přicházejí také informace naprosto protichůdné. Informační chaos je zřejmý i z tweetů amerických senátorů a kongresmanů. Trump svými reakcemi stvořil solidní chaos.

Sýrie v úterý nabídla Kurdům pomoc. Konkrétně zazněla slova, aby se přimkli k syrské vládě. Udělají to?

Ano, syrští Kurdové si velice dobře uvědomují svou dosavadní závislost na jediném spojenci - USA.

A uvědomují si, jak je toto spojenectví křehké a že jej může ohrozit mnoho faktorů, třeba i Trumpovy předvolební sliby, že ukončí americké angažmá ve vzdálených zahraničních konfliktech.

Syrští Kurdové po celou dobu války udržují s režimem syrského prezidenta Bašára Asada kontakty a je dost možné, že ve finále v Asadovi najdou spojence. Režimní vojska jsou však dlouhou válkou dost oslabená a je otázkou, jak by se situace vyvíjela dál, zejména s ohledem na americké zájmy a americkou přítomnost v regionu. Ta především vyvažuje vliv rusko-íránské osy. A turecké armádě zřejmě v regionu bez podpory nemůže vzdorovat nikdo, ani Asad.

Proč se Kurdové nedomluvili s Asadem, potažmo s Ruskem, už dřív? Třeba když Turci ostřelovali Kobani a před tím Afrín?

Těžko říct, jednání probíhala, ale o jejich podrobnostech se toho příliš mnoho neví. Myslím, že Kurdové měli v té době především dost práce s dobýváním oblastí, které byly pod nadvládou Islámského státu. Jejich prioritou byl boj proti IS, na který byla vázána americká podpora a pomoc.

Jakou mají kurdští bojovníci šanci proti turecké armádě? Spojené státy nyní podle mluvčí Pentagonu vyřadily Turecko z mechanismu, který umožňuje koordinaci letectva v syrském vzdušném prostoru, což má turecké vládě zkomplikovat připravovanou invazi. Bude to stačit?

Kurdové přes svoji statečnost, kterou jsem viděla mnohokrát na vlastní oči, nemají proti turecké armádě žádnou šanci. Proti mnohem silnějšímu nepříteli musí hledat spojence a jsou v situaci, kdy nemají moc na výběr - buď budou pokračovat s Američany, nebo s Asadem. Zatím asi jiné řešení není.

Lenka Klicperová Novinářka a fotografka Lenka Klicperová (*1976) začínala jako zpravodajka, nyní je šéfredaktorkou časopisu Zoom. Navštívila řadu zemí, pracovala v Angole, Namibii, Nigérii, Tanzánii, Keni, Nigeru či v Demokratické republice Kongo. S kolegyní Markétou Kutilovou dlouhodobě sleduje boj s Islámským státem. V roce 2018 vyšla jejich třetí společná kniha Ve válce.

Myslím si, že obrat v americké rétorice, který se odehrál během několika hodin, je zcela zásadní. Turecko doufejme pochopilo, že mu nebude dovolena invaze na kurdská území, a těžko si umím představit, že by riskovalo otevřený konflikt - teď myslím politický, ne vojenský - se Spojenými státy. Ale situace je rozhodně velice vážná a napjatá a může dojít ke srážkám mezi oběma armádami.

Turecká armáda se přesouvá směrem na Tel Abyad, což je město s možná nadpoloviční arabskou populací. Je možné, že Turecko zopakuje scénář, který předvedlo před několika lety s Jarabulusem nedaleko čistě kurdského Kobani. Jarabulus je již několik let pod správou Turecka. Uvidíme, zatím je vše velice nejisté a vývoj může zase nabrat úplně jiný směr.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondělí podle serveru Ahval prohlásil, že počty teroristů, které Kurdové drží ve svých táborech, jsou „přehnané“. Věříte tomu, že si Turecko zajatce převezme a bude je dál hlídat? Napadá mě totiž, že pro Erdogana to budou spíš další spojenci...

Počty zajatých, mrtvých či zraněných se přehánějí vždy ve všech válkách všemi stranami. Je klidně možné, že přehánějí i Kurdové. Nikdo přesně neví, kolik bojovníků IS zajali, nejsou známé ani lokace věznic. Kurdská administrativa to drží v přísném utajení.

Neumím si představit, za jakých okolností by Kurdové předali zajatce z IS Turecku, o němž je už dostatečně známo, jak Islámský stát v praxi podporovalo. Lidé, zásobování, ropa, zbraně - vše do IS proudilo z Turecka nebo přes Turecko. Bojovníci IS nečelili žádnému nebezpečí při přechodu hranice, procházeli do Sýrie zcela bez problémů.

Poslední vývoj v syrském Kurdistánu ale rozhodně a vážně destabilizuje situaci. Pro mnoho příznivců IS a spících buněk, které tam operují, to může být další energie pro oživení této organizace. Islámský stát už se nechal slyšet, že využije každé příležitosti, aby z kurdského zajetí osvobodil nejen bojovníky, ale i jejich ženy a děti.