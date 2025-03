Dokument o Kurdech pašujících zboží přes hranice mezi Íránem a Irákem jste natáčeli přes šest let, jak jste se k tomu dostali?

Důvody, proč si můj bratr Arash takové téma vybral, vycházejí z jeho osobních prožitků. Mimo dvouleté zkušenosti s pašeráctvím je to i jeho láska k domovině.

Co se týče času, takový dokument nelze natočit jen s pár záběry a tím skončit. Byla to dlouhá cesta plná překážek. Vyústilo to ve 420 hodin materiálu a poté rok editace, aby snímek mohl vzniknout. Film je tolik autentický, protože bratr pouze stiskl tlačítko u kamery a pašeráky natáčel v každé situaci.