Zrada Kurdů nás bude stát draho, zaznívá od amerických vojáků

Trump nechal stáhnout americké vojáky ze severu Sýrie, čímž vystavil kurdské síly Turecku. Kurdové to označili za „úder do zad“.

Stažení amerických vojáků z oblasti se týká jen padesátky až stovky příslušníků speciálních sil, které působí u tureckých hranic, uvedly USA. Na americkém ministerstvu obrany však existují obavy, že tato „zrada“ může ohrozit zbývající americké vojáky v Sýrii, kteří budou čelit většímu nebezpečí ze strany IS.



Američané se nebudou moci spolehnout na své dosavadní spojence, kteří jim poskytovali hodnotné informace. Kurdové též jim nebudou ochotni dodat posily proti IS, tvrdí zdroje z amerického ministerstva obrany oslovené serverem Newsweek.

Velitelé v poli se údajně neobávají přímého útoku od svých syrských spojenců, ale mají strach z blíže nespecifikovaných útoků „zevnitř“ (insider). Zvláště se jich obávají kurdští bojovníci, tvrdí zdroje z ministerstva obrany.

Newsweek uvedl, že Trump nekonzultoval svůj krok s vrchními představiteli amerických obranných sil. Pentagon to popřel.

Nebylo by to však poprvé, kdy se Trump rozhodl k akci, o které nespravil odpovědné činitele. V prosinci minulého roku oznámil, že IS byl v Sýrii poražen a USA stáhnou ze země své vojáky. Generál Joseph Votel, tehdejší velitel Ústředního velitelství USA (CENTCOM), který dohlížel na vojenské operace USA v Sýrii, řekl, že Trump s ním krok nekonzultoval.

Veteráni kritizují Trumpa

Server The Atlantic poukazuje, že Trump v té době ponechal Votela v ošemetné situaci, kdy měl svým kurdským spojencům oznámit, že se na ně USA „vykašlaly“, ale že se na ně musí americké síly spolehnout více než jindy. Votel tak nezvykle otevřeně vystoupil proti Trumpovi s tím, že IS ještě není poražen. Trump později od svého návrhu odstoupil.

Generál, který dnes působí jako expert pro národní bezpečnost v think tanku Middle East Institute (MEI), se proti Trumpovi opětovně postavil. Ve svém komentáři pro The Atlantic poukazuje, že americké pokusy bojovat proti IS prostřednictvím umírněné syrské opozice selhaly.

Podobně se ukázalo být neefektivním přesunutí odpovědnosti na Turecko. Pentagon shledal Tureckem trénované síly „nedostačujícími“ a došel k závěru, že by bylo nutné je podpořit tisíci americkými vojáky. To by však bylo v rozporu s přáním americké veřejnosti, která je proti nové intervenci amerických vojsk na Blízkém východě.

Naopak díky spolupráci s Syrskými demokratickými silami (SDF) USA nemusely do kampaně proti IS nasazovat tolik sil. Votel poukazuje, že zatímco Američany stál čtyřletý boj s IS životy šesti vojáků a dvou civilistů, SDF vedené kurdskými Lidovými obrannými jednotkami (YPG) mají ztráty více než 11 000 lidí.



„Bez nich by prezident Donald Trump nemohl vyhlásit kompletní porážku IS,“ je přesvědčen Votel, který nazývá YPG „páteří“ boje s IS. Trumpovo rozhodnutí podle něj ohrožuje veškeré úspěchy, kterých se dosáhlo ve válce proti IS.

Charlotte Clymerová, transgenderový vojenský veterán, ve svém komentáři pro britský deník The Independent píše, že jí Trumpovo rozhodnutí „naplnilo hrůzou“. Připomíná, že Kurdové stáli za USA při invazi v Iráku, i když se později ukázalo, že byla postavena na falešných zprávách o zbraních hromadného ničení umístěných v zemi.



„Slíbili jsme jim kontinuální a trvalé partnerství, ochranu, výměnou za jejich spojenectví,“ napsala Clymerová s tím, že USA se nyní rozhodly svou část dohody porušit. „Svět nám nikdy neodpustí. Ani by neměl,“ je přesvědčená Clymerová.



Deník The New York Times uvádí, že američtí vojenští činitelé jsou nyní více rozhněvaní na Trumpa než kdy v minulosti. Je to částečně dáno tím, že se s Kurdy, se kterými bojovali v Sýrii, osobně znají a váží si jich.



Trump trvá na tom, že USA Kurdy nezradily a že krok USA neohrozí vojenská spojenectví, které USA mají uzavřena či uzavřou s dalšími aktéry. Své rozhodnutí hájil tím, že Kurdové nepomohli USA v druhé světové válce a že pouze bojují o své území.



Americký ministr zahraničí Mike Pompeo uvedl, že Washington nedal Ankaře zelenou pro vojenskou invazi v Sýrii, chápe však „oprávněné obavy“ Turecka o bezpečnost jeho hranic. Turci považují Kurdy z YPG za teroristy.



Pompeo řekl, že USA se stahují z oblasti, protože splnily svůj cíl, jímž bylo připravit IS o jeho území. Připustil, že SDF na tom měly svůj podíl.