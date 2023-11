V letadle honili koně, utekl z přepravního boxu. Stroj se rychle vracel na zem

Neobvyklý incident řešila posádka nákladního letadla Boeing 747 při cestě z New Yorku do Belgie. Pilot musel devadesát minut po startu let otočit a vrátit se zpět na zem do USA. V nákladovém prostoru stroje ze svého přepravního boxu utekl kůň a pomatené zvíře ohrožovalo bezpečnost cesty. „Nemůžeme zvíře zajistit,“ volal na dispečink o pomoc s informací o nutném přistání na letišti J. F. Kennedyho.