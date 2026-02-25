Kubánská pobřežní stráž rozstřílela ve svých vodách posádku americké lodi

  21:21
Kubánská pobřežní stráž zastřelila čtyři muže v motorovém člunu registrovaném v USA. K incidentu podle kubánského ministerstva vnitra došlo poté, co americké plavidlo proniklo do kubánských výsostných vod, uvedlo zpravodajství BBC.
Ministerstvo ve svém prohlášení uvedlo, že cestující z motorového člunu zahájili palbu na plavidlo pobřežní stráže, které se k nim blížilo. Velitel kubánské lodi byl zraněn.

Při incidentu, k němuž došlo poblíž jednoho z ostrovů na severním pobřeží Kuby, bylo zraněno dalších šest cestujících v americkém plavidle.

Totožnost osob na palubě americké lodi ani to, co plavidlo v oblasti dělalo, nejsou známy. Kubánské úřady uvedly, že bylo zahájeno vyšetřování s cílem „objasnit“ událost.

Kuba oznámila ochotu jednat s USA. Měli by být opatrní, reagovala mluvčí Bílého domu

V prohlášení zveřejněném na X kubánským velvyslanectvím v USA ministerstvo vnitra uvedlo, že plavidlo registrované na Floridě – s registračním číslem FL7726SH – bylo ve středu ráno zjištěno poblíž Cayo Falcones v provincii Villa Clara v centrální části země.

Když se kubánský člun s pěti členy pohraniční stráže přiblížil k plavidlu s cílem ho identifikovat, „posádka motorového člunu zahájila palbu a zranila kubánského velitele“.

Nefunguje skoro nic, začíná chybět jídlo. Jak Kubu potápí americká ropná blokáda

„V důsledku konfrontace byli k době vydání této zprávy zabiti čtyři agresoři na cizí lodi a šest jich bylo zraněno,“ dodává se v prohlášení.

Zranění byli evakuováni a byla jim poskytnuta lékařská pomoc.

K incidentu došlo uprostřed rostoucího napětí mezi USA a Kubou, která čelí prohlubující se palivové krizi kvůli zablokování dodávek ropy na ostrov ze strany USA z Venezuely, dlouholetého kubánského spojence v regionu.

