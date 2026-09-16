Časové období by odpovídalo žhářskému útoku v autobusovém depu na pražském Klíčově. Z útoku byl v roce 2025 usvědčen šestadvacetiletý Kolumbijec, který si za terorismus odpykává trest osmi let vězení.
Durruthy na sociálních sítích v roce 2024 zveřejňoval pracovní inzeráty na pozici fotografa v Polsku. V jedné ze skupin zaměřené na Latinoameričany však psal, že hledá lidi s vojenskou zkušeností v oblasti sledování, zpravodajství, logistiky a taktických manévrů. Zájemcům sliboval odměnu ve výši 1500 dolarů (31 616 korun) a další bonusy za každou dokončenou operaci.
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Durruthymu se takto podařilo naverbovat zřejmě přes deset lidí. V průběhu čtyř měsíců v roce 2024 jim pak nařídil, aby kromě pražského depa zapálili také dva obchody se stavebninami v Polsku, recyklační závod v Rumunsku a litevský podnik dodávající rádiové skenery ukrajinské armádě.
Mezi naverbovanými byl také Kolumbijec Luis Alfonso Murillo Diosa, který se na začátku roku 2024 kvůli špatné finanční situaci rozhodl vstoupit do ukrajinské armády, kde si mohou zahraniční bojovníci vydělat několik tisíc eur měsíčně. Při hledání podrobností o tom, jak se nechat naverbovat do ukrajinských sil, byl poprvé kontaktován Durruthym.
Kubánec Diosu následně přesvědčil, aby s ním spolupracoval na speciálních misích v Evropě místo odjezdu na Ukrajinu. Kolumbijci zajistil dopravu a ubytování, aniž by se s ním kdy setkal. Diosa v červenci 2024 dorazil do Bukurešti a na příkaz Durruthyho měl pořídit fotografie míst, kde měl založit požár. K tomu však nikdy nedošlo - poté, co objekt vyfotografoval, byl téže noci nedaleko něj zadržen.
Agent na jedno použití
Podle soudních záznamů Kolumbijec vyšetřovatelům řekl, že se snažil dostat na Ukrajinu, a nevěděl, pro koho pracuje. V roce 2025 byl odsouzen k šesti letům vězení za pokus o sabotáž.
Takto rekrutované osoby bývají podle DW označováni jako agenti na jedno použití. Verbováni jsou zejména přes internet a často ani neznají skutečný cíl svých úkolů. Kreml stále častěji využívá jednorázové agenty poté, co vlády zemí EU po invazi na Ukrajinu v roce 2022 vyhostily desítky ruských diplomatů podezřelých ze špionáže, uvádí DW s odkazem na odborníka na konflikty Keira Gilese.
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„Cílem jsou často zranitelní lidé,“ sdělila slovenská akademička z univerzity King’s College London Daniela Richterová. „Zranitelní lidé, kteří potřebují peníze, jsou ochotni za nimi cestovat a neptat se příliš na účel toho, co mají vykonat,“ dodala pro DW.
Oemis Romagoza Durruthy žije v Rusku nejméně sedm let. V roce 2022 si vzal Rusku a obdržel ruské občanství. Podle DW není jasné, zda po září 2024 pokračoval v náboru lidí nebo řídil další útoky.
Společně s Durruthym obvinilo americké ministerstvo spravedlnosti další čtyři osoby v souvislosti s údajnými ruskými plány zahrnujícími sledování, nábor a nájemné vraždy.