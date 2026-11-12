Rodiny, které před Castrovým režimem uprchly pokusit se žít americký sen, si stále v šuplících, trezorech a bankovních schránkách nechávají žloutnoucí archy papíru, které jim přiznávají vlastnictví mlýnů, mlékáren a dalších statků. Na rozdíl od svých předků, kteří si papíry schovali spíše jako hořkou vzpomínku na dobu, kdy byli bohatí ve své domovině, nová generace kubánských Američanů má v plánu konat a zkusit si vzít zpět to, co již měli za ztracené.
Kuba pochopila, že ze Spojených států nedostane žádné investice ani politickou legitimitu, dokud nezačne brát majetkové poměry vážně.