Kuba se chce stát vakcínovou velmocí. Testuje čtyři vlastní látky

Kuba dokázala minulý rok covidu celkem úspěšně odolávat. Po otevření se turistům ale počet nakažených začal růst. Jen za únor bylo zaznamenáno 23 093 případů, dvakrát více než v celém roce 2020.

Kuba je na tom přesto lépe než jiné země v regionu. Vděčí za to poměrně rychle reagujícímu zdravotnickému systému. Funguje na modelu CARE, v jehož rámci jsou pacienti rozděleni do čtyř kategorií: zcela zdraví, lidé s rizikem onemocnění (jedinci trpící nadváhou, cukrovkou a podobně), nemocní a uzdravení. Díky tomu může rychle identifikovat případné rizikové případy.

„Každý musí na roční rutinní lékařskou prohlídku. Pokud nepůjdete, lékař přijde a najde si vás,“ vysvětlila výhody tohoto systému odbornému časopisu Lancet odborná asistentka pro globální zdravotnickou politiku Clare Wenhamová z London School of Economics. „Znamená to, že lékaři proaktivně identifikují problémy. Důraz je kladen na prevenci.“

Po zaznamenání prvního případu koronaviru na ostrově provedlo 28 tisíc studentů medicíny aktivní screeningový program (státem organizovaná metoda včasné prevence zaměřená na co nejrychlejší objevení nemoci), kterému se během několika týdnů podrobilo devět milionů Kubánců.

„Síť veřejného zdraví je na Kubě velmi silná, ale vykoupena občanskými svobodami,“ podotýká Wenhamová. „Kuba je velmi specifický kontext, mnoho zemí nebude akceptovat tento druh pečlivého lékařského dohledu a většina vlád nemá tak přísnou kontrolu nad svými občany.“

Nedávný nárůst počtu případů koronaviru ukázal ale i další limity kubánského zdravotnictví. Doktoři se potýkali s nedostatkem PCR testů a ochranného vybavení. Zdravotníci jsou tak více vystaveni riziku nákazy a neúmyslně mohou virus šířit dál.

Kuba dlouhodobě získává ve světě pozitivní body vysíláním zkušených zdravotnických týmů, které se už osvědčily při zvládání jiných epidemických zkoušek. Režim z toho těží peníze, okolo šesti miliard dolarů ročně, avšak odchod schopných zdravotníků, kteří raději zůstanou v zahraničí, se negativně podepisuje na kubánském medicínském personálu, upozorňuje list Miami Herald.

Biotechnologická velmoc

Vláda sází proto na v regionu neobvykle rozvinutý biotechnologický sektor, jenž stál už za několika úspěšnými očkovacími látkami. Kubánští vědci připravují čtyři vlastní vakcíny proti covidu-19, z toho dvě jsou již v poslední fázi testování.

Úřady chtějí provést klinické studie na asi 1,7 milionu obyvatel Havany. V kubánské metropoli už tento týden začala studie, jíž se účastní na 150 000 lidí, kteří jsou ve svých profesích riziku nákazy nejvíce vystaveni. Je jim aplikována kubánská vakcína Soberana 2 (Svrchovaná 2), jejíž testování postoupilo do třetí fáze začátkem tohoto měsíce.

Podle některých kritiků si ale režim zahrává se zdravím obyvatel. „Tohle není prověřená vakcína,“ varuje Norges Rodríguez, spoluzakladatel webu YucaByte zaměřeného na kubánské záležitosti. Vláda podle něho cynicky využívá obyvatel jako testovacích subjektů, aby mohla co nejrychleji nalákat turisty.

Kubánské úřady věří, že jsou schopny vyrobit do konce roku až 100 milionů dávek vakcíny a do srpna naočkovat alespoň 60 procent jedenáctimilionové populace. Kuba by se též ráda stala světovým vývozcem očkovacích látek.

Podle insiderů nelze vyloučit, že Kuba vyrobí respektované vakcíny. „Dokonce i podle západních standardů je na Kubě několik velmi pěkných laboratoří,“ řekl listu The Washington Post bývalý kubánský laboratorní výzkumník Amilcar Pérez Riverol Even, který nyní působí na univerzitě v brazilském Sao Paulu. „Problém jsou vždy jiné věci jako internetové připojení a nedostatek vybavení.“



„Podle mých zdrojů se jejich vakcína zdá spolehlivá, ale (Kubánci) nemají dostatečnou výrobní kapacitu,“ řekl deníku Financial Times jeden z diplomatů působících na karibském ostrově. Výrobu významně omezují americké sankce, které dále zhoršují ekonomické možnosti ostrova. Kuba se v současnosti potýká kvůli pandemii s nejhorší hospodářskou krizí od devadesátých let.