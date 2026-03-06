Kubánská vláda padne velmi brzy, míní Trump. A uvedl také důvod

  18:15
Vláda na Kubě padne velmi brzy, ostrov je po 50 letech připraven na změnu. V pátek to řekl americký prezident Donald Trump. Kubánský režim chce podle něj s USA jednat. Rozhovory by měl vést ministr zahraničí Marco Rubio, který je znám ostrými postoji proti kubánské komunistické vládě. Spojené státy výrazně zvýšily tlak na Kubu omezením dovozu ropy a paliv.
„Pošlu tam Rubia a uvidíme, jak to zafunguje,“ řekl v rozhovoru se stanicí CNN Trump, když mluvil o zahraniční a vojenské politice své vlády.

Kubánský režim chce podle něj uzavřít dohodu, Spojené státy se teď na Kubu hodně zaměřují, řekl. „Máme spoustu času, ale Kuba je po 50 letech připravena,“ dodal americký prezident.

Trump není spokojený s Íránem. S Kubou se chce dohodnout na přátelském převzetí

Havana ochotu jednat s USA nepopírá. Chce ale, aby se rozhovory uskutečnily jako mezi rovnými partnery a s respektem vůči její suverenitě.

Spojené státy výrazně zesílily tlak na Kubu, když na začátku ledna unesly jejího spojence, venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.

Trump později podepsal rozhodnutí, podle kterého bude možné uvalit na dodavatele ropy na Kubu dodatečná cla. Oba kroky fakticky zastavily dodávky ropy na Kubu od dvou největších dodavatelů – Mexika a Venezuely.

Kuba oznámila ochotu jednat s USA. Měli by být opatrní, reagovala mluvčí Bílého domu

Kvůli chybějícím dodávkám kubánská vláda vyhlásila mimořádná opatření a výrazně omezila všechny základní služby. Denně jsou i plánovaná přerušení dodávek elektřiny.

Od 60. letech, kdy se na Kubě ujala moci komunistická strana vedená Fidelem Castrem, Spojené státy podpořily více pokusů o změnu poměrů na ostrově a vyhlásily proti Kubě embargo.

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Nezadělává si Trump na nový Irák? Hrozí, že Írán dopadne jako po pádu Saddáma

Premium
I přes pokračující útoky dělníci instalují billboard s portrétem zesnulého...

Svržení Saddáma vedlo ke zhroucení státu a rozpoutalo v regionu chaos. Podobná rizika přináší i válka v Íránu. S tím, jak se rozrůstá nejnovější blízkovýchodní konflikt, který uvrhl region do...

6. března 2026

Auto v pátrání bylo plné podezřelých věcí. Řidič zmizel, hledá ho policie

Policisté v ulici Sážečská na Praze 10 prověřují vozidlo, které je vedeno v...

Policie v Praze prověřuje případ vozidla, které bylo vedeno v celostátním pátrání. Auto se podle oznámení pohybovalo na Praze 10 v ulici Sážečská. Hlídka po příjezdu začala okolí prohledávat a ve...

6. března 2026  17:57

Za masakr v íránské dívčí škole mohou zřejmě USA, měly zastaralé informace

Satelitní snímek ukazuje dívčí školu a budovy na základně íránských Revolučních...

Vyšetřování Pentagonu naznačuje, že za úderem na dívčí školu na jihu Íránu, při kterém podle Červeného půlměsíce zemřelo 175 dětí a školního personálu, zřejmě stojí americká armáda. Incident se...

6. března 2026  17:53

Speciály jsem zakázal, zlobí se Babiš na Vystrčila kvůli letu do Milána

Poslanecká sněmovna projednává žádost o vydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia...

Vládní politici kritizují předsedu Senátu Miloše Vystrčila z ODS, že podle zjištění iDNES.cz odletěl na paralympiádu do Itálie armádním speciálem v době, kdy tisíce Čechů uvázly na Blízkém východě....

6. března 2026  12:07,  aktualizováno  17:46

Hořel ve výšce deseti metrů a neměl kam utéct. Děsivé video obletělo svět

Technik málem uhořel v koši výsuvné plošiny

Scéna jako z akčního filmu. Jenže bez kaskadéra a bez druhého pokusu. Nad rušnou silnicí v americkém městě Baton Rouge vyšlehly plameny. Zvedací plošina se během několika sekund zahalila do hustého...

6. března 2026  16:43

Pusťte nás za dětmi, spí doma samy, žadonili manželé přistižení při krádeži

Rozbité dveře u vykradeného obchodu. Manželský pár se k činu přiznal hned po...

Krátce po nočním vykradení obchodu chytili policisté v Plzni dvojici zlodějů. Dopadení manželé se na místě ke všemu přiznali. Policisty ale zaskočili prosbou, že potřebují ještě na chvíli domů,...

6. března 2026  16:37

OBRAZEM: Ráno lyžování, odpoledne opalovačka. Počasí táhne lidi ven

Jarní lyžování v Lipně nad Vltavou. (6. března 2026)

I když teploty přes den atakují i patnáct stupňů Celsia, lidé odkládají zimní kabáty a slunce svítí naplno, na horách se stále lyžuje. Byli jsme se podívat na jarní lyžovačku v Lipně nad Vltavou, kde...

6. března 2026  16:32

Do NATO bychom vstoupili hned zítra, kdyby to šlo, prohlásil prezident Kypru

Kyperský prezident Níkos Christodúlídés (26. února 2026)

Kyperský prezident Níkos Christodúlídés se ve čtvrtek nechal slyšet, že kdyby to podmínky dovolovaly, „hned zítra“ by svou zemi přivedl do Severoatlantické aliance. A to kvůli turbulentnímu dění na...

6. března 2026  16:17

Konec Levných knih. Firma na sebe podala insolvenční návrh

ilustrační snímek

Síť prodejen s názvem Levné knihy, která je na českém trhu aktivní od roku 1996, na sebe podala insolvenční návrh. Úpadek v něm zdůvodňuje podnikatelskými obtížemi po covidové pandemii i růstem...

6. března 2026  16:13

Rakušan znovu neuspěl při volbě místopředsedy Sněmovny. Nepolepším se, slibuje

Předseda STAN, exministr vnitra Vít Rakušan, před třetím pokusem, aby se stal...

Bývalý ministr vnitra, předseda STAN Vít Rakušan, ani potřetí neuspěl v tajné volbě místopředsedy Sněmovny. Byl přitom jediným kandidátem a podle politických dohod má pozice připadnout právě hnutí...

6. března 2026  13:33,  aktualizováno  16:12

Trump chce bezpodmínečnou kapitulaci. Chameneího bunkr zasypala stovka bomb

Sledujeme online
Izraelci nadále pokračují v útocích na íránský Teherán. (6. března 2026)

Izraelská armáda zničila v Teheránu podzemní bunkr, který v minulosti sloužil dlouholetému nejvyššímu duchovnímu vůdci ajatolláhu Alímu Chameneímu. Na bunkr dopadlo kolem stovky bomb. Íránské...

6. března 2026  15:32,  aktualizováno  16:09

