Trump hrozí Kubě odříznutím od ropy a peněz: Uzavřete dohodu, než bude pozdě

„Na Kubu už nepůjde žádná ropa ani peníze - nula! Silně doporučuji, aby uzavřeli dohodu, než bude pozdě,“ napsal Trump na své síti Truth Social. „Kuba po mnoho let žila z velkého množství ropy a peněz z Venezuely,“ poznamenal úvodem svého příspěvku, prokládaného velkými písmeny.
Trump také prohlásil, že Spojené státy při vojenském zásahu 3. ledna ve Venezuele pozabíjeli většinu Kubánců, kteří v zemi působili jako Madurova ochranka, a že Venezuela už nebude jejich služby potřebovat.
Kubánská vláda minulou neděli oznámila, že při americkém útoku na Venezuelu zahynulo 32 členů kubánských bezpečnostních složek a tajných služeb, a vyhlásila dva dny smutku.
Venezuela byla pod Madurovou vládou stěžejním spojencem kubánského režimu. Kuba z Venezuely dovážela dotovanou ropu a svému partnerovi výměnou poskytovala služby v oblasti vojenství či zdravotnictví.
Podle agentury Reuters je ztráta venezuelské ropy pro Kubu drtivá, neboť Venezuela posílala mezi loňským lednem a listopadem na ostrov průměrně 27 tisíc barelů denně, což pokrývalo asi 50 procent kubánských potřeb.
Americké zpravodajské služby sice vykreslují ponurý obrázek ekonomické a politické situace na Kubě, jejich hodnocení ale ještě není jasnou oporou pro Trumpovo tvrzení, že ostrov „brzy padne“, napsala v sobotu agentura Reuters s odvoláním na tři zdroje obeznámené s důvěrným hodnocením tajných služeb.