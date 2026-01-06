Na Kubě jde do tuhého. Zbídačenému ostrovu hrozí po pádu Madura kolaps

Kubánský prezident Miguel Diaz-Canel na mítinku proti americké intervenci ve Venezuele (3. ledna 2025) | foto: Ramon EspinosaAP

Adam Hájek
  15:48
Čtvrt století se mezi Kubou a Venezuelou rozprostíralo „moře přátelství“. Plavily se přes něj tankery s ropou, druhým směrem mířili lékaři a bezpečnostní poradci. Jenže soudružskou družbu o víkendu nahlodal americký únos Nicoláse Madura. Zbídačený ostrov svobody tuší, že socialistický experiment se po pětašedesáti letech možná blíží ke konci.

Prvním příznakem jsou vysoké horečky. Pak se vám na těle objeví rudé fleky, někomu se začne loupat kůže. Následuje průjem, zvracení, paralyzující bolesti hlavy. Ruce a nohy vám otečou, jen stěží se udržíte na nohou a někteří pacienti se už nikdy nepostaví na nohy.

„Jsou z nás hrbáči, kteří se snaží sehnat něco k jídlu. Nikdo tu už není v pořádku. Zkroutí vám to prsty, klouby, kolena. Jsme jako armáda zombie,“ posteskla si nedávno reportérce španělského listu El País sedmapadesátiletá Mercedes Interianová.

Sice neudrží ani sklenici s vodou a po bytě se belhá opřená o koště, ale má štěstí. Přežila. Desetimilionový ostrov už několik měsíců drtí kombinace arbovirů přenášených komáry včetně horeček dengue, Oropouche a chikungunya.

Kuba vypadá, že každou chvíli padne. Podle mě se prostě zhroutí. Ani nemusíme nic podnikat.

Donald Trump

Muž se nevrátil z bruslení na přehradě. Policisté našli jeho boty, poté i tělo

Bruslení na zamrzlém rybníce.

Doslova mrazivé pátrání absolvovali v úterý policisté u Vranovské přehrady na Znojemsku, kde hledali muže, který se v pondělí nevrátil z bruslení. Neblahá předtucha se potvrdila, když pátrači...

6. ledna 2026  15:45

