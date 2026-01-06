Prvním příznakem jsou vysoké horečky. Pak se vám na těle objeví rudé fleky, někomu se začne loupat kůže. Následuje průjem, zvracení, paralyzující bolesti hlavy. Ruce a nohy vám otečou, jen stěží se udržíte na nohou a někteří pacienti se už nikdy nepostaví na nohy.
„Jsou z nás hrbáči, kteří se snaží sehnat něco k jídlu. Nikdo tu už není v pořádku. Zkroutí vám to prsty, klouby, kolena. Jsme jako armáda zombie,“ posteskla si nedávno reportérce španělského listu El País sedmapadesátiletá Mercedes Interianová.
Sice neudrží ani sklenici s vodou a po bytě se belhá opřená o koště, ale má štěstí. Přežila. Desetimilionový ostrov už několik měsíců drtí kombinace arbovirů přenášených komáry včetně horeček dengue, Oropouche a chikungunya.
Kuba vypadá, že každou chvíli padne. Podle mě se prostě zhroutí. Ani nemusíme nic podnikat.