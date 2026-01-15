Pozůstatky 32 Kubánců v pohřebních schránkách zahalených národní vlajkou dorazily z Caracasu ve čtvrtek na mezinárodní letiště v Havaně.
Vojenská kapela v bílých uniformách zahrála na letištní ploše kubánskou hymnu a ceremoniálu se účastnil i kubánský prezident Miguel Díaz-Canel, dlouholetý komunistický lídr země, čtyřiadevadesátiletý Raúl Castro a nejvyšší vojenští představitelé.
Kolona vojenských vozů pak převezla pozůstatky k ministerstvu ozbrojených sil po jednom z hlavních bulvárů Havany, který lemovaly tisíce lidí, jež jim vzdávali úctu, mávali vlajkami a salutovali.
„Pokud tato bolestná kapitola historie něco ukázala, pak to, že imperialismus může vlastnit nejmodernější zbraně, může vnucovat nesmírné materiální bohatství, může si koupit mysl váhajících, ale jednu věc si nikdy koupit nebude moci: důstojnost kubánského lidu,“ řekl ministr vnitra, generál Lázaro Alberto Álvarez.
Podle analytika a bývalého diplomata Carlose Alzugaraye, jehož citovala agentura AP, je mnoho Kubánců rozzlobeno kvůli útoku USA na Venezuelu. „Na sociálních sítích se o tom hodně mluví a mnozí se domnívají, že zabití Kubánci jsou mučedníky historického boje proti Spojeným státům,“ řekl Alzugaray.
„Supervelmoci mají právo Kubu osvobodit“
Agentura EFE ve čtvrtek citovala některé Kubánce, kteří žijí v exilu v americkém Miami a kteří by uvítali vůči kubánskému režimu podobnou operaci, jakou USA provedly 3. ledna ve Venezuele. Tato akce nicméně ke změně režimu ve Venezuele nevedla, americká vláda totiž zatím spolupracuje s dosavadní vládou a za hlavu země uznala Madurovu viceprezidentku Delcy Rodríguezovou.
Podle analytiků dal Donald Trump přednost pokračování režimu před dosazením lídrů opozice do vedení Venezuely proto, aby zůstala zachována stabilita kvůli jeho plánům na těžbu ropy a aby zabránil větší migrační vlně.
„Je právo vměšovat se do vnitřních záležitostí Kuby, protože diktatura Kubánce drtí, zneužívá a svévolně kriminalizuje,“ řekl EFE přední kubánský disident Luis Zúňiga, žijící v USA. „Jestliže byl Castrův režim nastolen díky pomoci Sovětského svazu, mají i další supervelmoci právo pomoci Kubu osvobodit,“ dodal.
Trump po únosu Madura do USA prohlásil, že v případě Kuby podobná operace nebude potřeba, jelikož režim podle něj padne sám. Tamní komunistická vláda se podle něj neudrží bez přísunu levné venezuelské ropy. Minulý týden Trump vyzval kubánskou vládu, aby co nejdříve uzavřela dohodu se Spojenými státy, nebo bude příliš pozdě.
Nespecifikoval ale, jaký druh dohody má na mysli. „Na Kubu už nepůjde žádná ropa ani peníze - nula! Silně doporučuji, aby uzavřeli dohodu, než bude pozdě,“ napsal Trump 11. ledna na své síti Truth Social.
Americká vláda nicméně tento týden oznámila, že posílá na Kubu pomoc v hodnotě tří milionů dolarů (asi 63 milionů Kč) kvůli následkům hurikánu Melissa, který tento karibský ostrov zasáhl loni v říjnu.
První letadlo s pomocí podle AP odletělo z Floridy ve středu a druhé má odletět v pátek. Potraviny a další pomoc má rovněž dovézt loď. Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez tuto pomoc označil za propagandu pod rouškou humanitární pomoci.
„Přijali jsme mimořádná opatření, abychom zajistili, že se tato pomoc dostane ke kubánskému lidu přímo, bez zasahování nebo zneužívání ze strany nelegitimního režimu,“ řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio. Dodal, že americká vláda při dodání této pomoci spolupracuje s kubánskou katolickou církví.