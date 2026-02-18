„Krab“ se zdeformovaným prstem. Rubio tajně jedná s vnukem Raúla Castra

Autor: ,
  16:07
Americký ministr zahraničí Marco Rubio vede tajná jednání s vnukem bývalého kubánského vůdce Raúla Castra. A to v době, kdy Spojené státy vyvíjejí na režim v Havaně nebývalý tlak. S odvoláním na tři nejmenované zdroje to napsal portál Axios. Rozhovory s Raúlem Guillermem Rodríguezem Castrem se konají mimo oficiální struktury kubánské vlády a svědčí o tom, že vláda USA vnímá čtyřiadevadesátiletého revolucionáře jako toho, kdo v komunistické ostrovní zemi rozhoduje.
Raúl Guillermo Rodríguez Castro a jeho dědeček, bývalý vládce Kuby Raúl Castro...

Raúl Guillermo Rodríguez Castro a jeho dědeček, bývalý vládce Kuby Raúl Castro (26. července 2018) | foto: Profimedia.cz

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (16. února 2026)
Papež František, bývalý kubánský vůdce Raúl Castro a jeho vnuk Raúlito (zleva,...
Kubánský prezident Miguel Diaz-Canel se účastní shromáždění v Havaně na znamení...
Kuba pod americkou ropnou blokádou trpí nedostatkem jídla, elektřiny, ale i...
59 fotografií

„Nenazýval bych to vyjednáváním, ale spíše diskusí o budoucnosti,“ sdělil webu vysoce postavený představitel americké administrativy. „Postoj vlády USA je takový, že tento režim musí pryč. Ale to, jak to přesně bude vypadat, je na něm (prezidentu Donaldu Trumpovi), a ten se teprve rozhodne. Rubio stále jedná s vnukem,“ dodal činitel.

Rubio a jeho tým považují Castrova jednačtyřicetiletého vnuka a jeho okruh za zástupce mladších podnikatelsky orientovaných Kubánců, v jejichž očích revoluční komunismus selhal a kteří vidí sbližování s USA jako hodnotné, píše Axios. Castro mladší, přezdívaný Raúlito, je v politických kruzích znám také pod přezdívkou El Cangrejo (Krab), a to kvůli svému deformovanému prstu.

Nefunguje skoro nic, začíná chybět jídlo. Jak Kubu potápí americká ropná blokáda

Kubu sužuje vážná energetická krize vyvolaná tlakem Spojených států. Země se potýká s nedostatkem finančních prostředků. Havana přišla na začátku roku o dodávky ropy z Venezuely, od svého hlavního spojence. Stalo se tak poté, co Spojené státy zaútočily na Venezuelu a unesly jejího dlouholetého autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Trump také podepsal exekutivní příkaz, který Washingtonu umožňuje uvalit cla na státy prodávající Kubě ropu.

Rozhodnutí Washingtonu ponechat ve Venezuele u moci členy Madurovy vlády však podle Axiosu některým Kubáncům naznačilo, že Trump a Rubio jsou ochotni uzavírat dohody s rivaly uvnitř režimu. Madurova viceprezidentka Delcy Rodríguezová se po Madurově únosu stala prozatímní prezidentkou.

Kuba kvůli krizi odkládá festival doutníků, paradoxně to uškodí i zdravotnictví

Rubio a další představitelé a poradci Trumpovy administrativy byli předtím v kontaktu s venezuelskými elitami podobně, jako to teď dělají na Kubě, sdělily zdroje Axiosu. „Hledají na Kubě další Delcy,“ řekl jeden ze zdrojů obeznámený s rozhovory.

Trumpovi poradci kromě Castra mladšího mluvili s dalšími vlivnými Kubánci. Vztah s ním však vnímají jako ten nejdůležitější, který je na ostrově třeba kultivovat. Je oblíbencem svého dědečka, sloužil jako jeho osobní bodyguard a má spojence ve vedení armádního obchodního konglomerátu GAESA, uvedl jeden ze zdrojů Axiosu, který rozhovory Castra mladšího a Rubia, syna kubánských přistěhovalců, označil za překvapivě přátelské.

Trump chce svrhnout režim na Kubě do konce roku, na ostrově hledá spojence

Rubio nehovořil s kubánským prezidentem Miguelem Díazem-Canelem ani s dalšími vysoce postavenými vládními představiteli. Trumpova administrativa je vnímá jako komunistické aparátčíky, kteří si ani nedokáží představit jednat o změně na Kubě, uvedl další zdroj obeznámený s uvažováním Trumpova týmu.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

„Krab“ se zdeformovaným prstem. Rubio tajně jedná s vnukem Raúla Castra

Raúl Guillermo Rodríguez Castro a jeho dědeček, bývalý vládce Kuby Raúl Castro...

Americký ministr zahraničí Marco Rubio vede tajná jednání s vnukem bývalého kubánského vůdce Raúla Castra. A to v době, kdy Spojené státy vyvíjejí na režim v Havaně nebývalý tlak. S odvoláním na tři...

18. února 2026  16:07

Třetina pražských halal restaurací chybovala, našlo se i nepovolené řeznictví

Při kontrole uzbecké restaurace v Praze 3 inspektoři zabavili téměř 300...

Po nálezu celé hovězí hlavy i s očima v jedné z pražských uzbeckých restaurací se místní veterináři rozhodli pro mimořádnou kontrolu halal restaurací. „Chyby zjistili v pěti podnicích ze 14, tedy v...

18. února 2026  16:05

Chytrým zastávkám v Brně odzvonilo. Panely ničili vandalové, zároveň zastaraly

Jediný informační panel, který brněnský dopravní podnik provozuje, zůstal na...

Rozvoj chytrých zastávek MHD v Brně skončil prakticky dříve, než začal. Před osmi lety vznikl pilotní projekt na Moravském náměstí, který fungoval do roku 2022. Informační panely odsud zmizely kvůli...

18. února 2026  16:03

Pokusný králík, nebo varovný signál? Proč Rusové na Navalného „plýtvali“ žabím jedem

Premium
Z dokumentu Navalnyj

Proč se Moskva při vraždě opozičního politika Alexeje Navalného tak namáhala a sháněla těžko dostupný jed z jihoamerické žáby, když už měla nepohodlného kritika Kremlu pod zámkem daleko na Sibiři?...

18. února 2026

Tragický požár v bohnické léčebně. Jeden člověk zemřel, další se evakuovali

Hasiči zasahovali v areálu bohnické léčebny v Praze. Kvůli ohni zemřel jeden...

V areálu psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích dnes odpoledne hořelo. Hasiči sice oheň dostali rychle pod kontrolu, jeden muž se ale vážně nadýchal zplodin a záchranářům se ho nepovedlo...

18. února 2026  15:04,  aktualizováno  15:58

Živnostníkům se zastaví růst sociálních odvodů, pocítí to ale na výši důchodu

Ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka (11. února 2026)

Sociální výbor Sněmovny podpořil zastavení růstu sociálních odvodů u osob samostatně výdělečně činných. OSVČ mají na odvodech ušetřit nejméně 715 korun měsíčně, tedy 8 580 korun ročně. Minimální...

18. února 2026  15:20

Rozpočet, kyberbezpečnost i migrace. Ministr Metnar představil priority resortu

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) vystoupil na tiskové konferenci k prioritám...

Ministr vnitra Lubomír Metnar představil priority svého resortu. Mezi nimi zmínil rozpočet svého úřadu, personální zajištění bezpečnostních sborů, digitalizaci či problematiku migrace. Za klíčovou...

18. února 2026  12:30,  aktualizováno  14:54

Navigace past neodhalí a řidiči riskují. Silnice přes ledovou horu je opět uzavřená

Silničáři museli podruhé během zimní sezony uzavřít na neurčitou dobu...

V zimě neudržovaná silnice třetí třídy číslo 4932 vedoucí přes kopec Barák mezi Vizovicemi a Loučkou je od podzimu do jara pro řidiče nebezpečnou pastí. Silničáři ji v pondělí museli opět zcela...

18. února 2026  14:52

Ptačí chřipka zabila v pražské zoo několik ptáků včetně pelikána. Omezení potrvají

Zoo Olomouc otevřela velkolepou voliéru pro kondory ve stylu peruánských And.

V pražské zoo uhynulo několik dalších ptáků, informoval ve středu ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Martin Jánošík z Městské veterinární správy v Praze. Uhynulí ptáci se vyšetří na ptačí...

18. února 2026  11:53,  aktualizováno  14:45

Pohřešovanou seniorku z Jičínska našli mrtvou, odešla bez nezbytných léků

ilustrační snímek

Smutný konec má pátrání po sedmasedmdesátileté ženě, která se ztratila v Nové Pace na Jičínsku. Policisté ve středu kolem poledne oznámili, že pohřešovanou našli mrtvou. Dezorientovaná seniorka...

18. února 2026  9:20,  aktualizováno  14:33

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

V Ostravě zvládli ojedinělý rizikový porod, pro ženu se vzácnou krví chyběl dárce

Michaela Karidu se synem Dušanem. Na jeho porodu se podíleli lékaři napříč...

Porodnice Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) loni řešila ojedinělý případ rizikového těhotenství. Zdravého chlapce tam v říjnu porodila žena, u níž se z důvodu vcestné placenty předpokládalo zvýšené...

18. února 2026  14:32

Brutální útok v Šumperku. Muž za bílého dne pobodal řidičku taxislužby

Ilustrační snímek

Město Šumperk se vzpamatovává z brutálního útoku za bílého dne. Policisté zadrželi muže, který v úterý pobodal řidičku taxislužby. Žena v nemocnici bojuje o život, ztratila prý hodně krve. Podle...

18. února 2026  9:01,  aktualizováno  14:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.