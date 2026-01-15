Za havanským syndromem může být malý stroj. Pentagon ho koupil za miliony dolarů

Autor:
  9:15
Tajemný havanský syndrom, který před pár lety zničil zdraví americkým diplomatům, už má možná vysvětlení. Vláda Spojených států v utajení a za osmimístnou částku koupila zařízení, které jejich potíže mohlo způsobit, a nyní ho zkoumá. Pro oběti útoku, za nímž podle některých stálo Rusko, je to satisfakce. Dlouho totiž z oficiálních míst nepřicházelo ani ujištění, že něco jako havanský syndrom vůbec existuje.
Budova americké ambasády v Havaně (12. ledna 2017)

Budova americké ambasády v Havaně (12. ledna 2017) | foto: Reuters

Nad Havanou zavlála americká vlajka, symbolizuje oteplení vztahů mezi USA a...
Nad Havanou vlaje od pátku americká vlajka. (14. srpna 2015)
Budova americké ambasády v Havaně (14. srpna 2015)
Americká ambasáda v Havaně (3. října 2017)
5 fotografií

Agenti amerického ministerstva obrany zařízení koupili během tajné operace už před více než rokem, na konci mandátu prezidenta Joea Bidena, uvádí stanice CNN. Přesná cena není známá, zdroje televize však hovoří o „osmimístné částce“, tedy nejméně 10 milionech dolarů. Neví se ani, od koho nebo kde zařízení získali.

Od té doby se nicméně testuje a prověřuje. Podle jednoho ze zdrojů sice není zcela ruského původu, ale obsahuje ruské komponenty. A vysílá pulzní rádiové vlny, což přispívá k přesvědčení části úředníků a vědců, že právě tento stroj, jenž se bez problému vejde i do běžného batohu, mohl za problémy diplomatů a dalších pracovníků ambasády USA v Havaně.

Havanský syndrom mohou působit útoky paprsky energie, tvrdí experti USA

Oběti záhadného onemocnění, mezi něž patřili i agenti CIA, příbuzní těchto lidí a později i diplomaté zaměstnaní mimo Kubu, už od roku 2016 hlásili neurologické potíže včetně bolesti hlavy, únavy, deformace sluchu, ale i závratí a nevolnosti. Ačkoliv se brzy začalo spekulovat o tom, že problémy způsobují „akustické útoky“ vedených vládou cizí země, dodnes záležitost nemá oficiální a jasné vysvětlení.

24. října 2017

Úřady soubor případů vedou coby „anomální zdravotní příhody“, pro které nemají ustálenou definici. A například CIA v roce 2022 oznámila, že považuje za nepravděpodobné, že by Rusko nebo jiná zahraniční nepřátelská země prováděla takto rozsáhlé útoky na Američany cíleným vyzařováním energie. Představitelé tajných služeb opakují, že pro tuto teorii není dostatek důkazů. Vinu už veřejně odmítlo i Rusko.

Tajemnou nemoc diplomatů hlásí už i z Berlína. Podezření padá na Rusko

Pacienti, z nichž mnozí kvůli utrpěným potížím museli přerušit nebo zcela ukončit kariéru, si však stěžují, že vláda popírá jejich zdokumentované potíže a ignoruje důkazy o tom, že Rusové útočí na vládní představitele.

Se získaným zařízením se nicméně situace začala posouvat a představitelé ministerstva obrany považovali své zjištění za natolik závažné, že na konci loňského roku informovali výbory pro zpravodajské služby Sněmovny reprezentantů a Senátu. Nyní se také někteří obávají, že se technologie použitá vůči diplomatům ukáže funkční a že už o zařízení projevily zájem i další země.

Tajná zbraň srazila ochranku na kolena. Svědek popisuje, jak došlo k zajetí Madura

Některé oběti tak považují získání tohoto zařízení za možné zadostiučinění. „Pokud (americká vláda) skutečně odhalila taková zařízení, pak CIA dluží všem obětem sakra velkou a veřejnou omluvu za to, že s námi zacházela jako s vyvrheli,“ říká Marc Polymeropoulos, jeden z prvních důstojníků CIA, který veřejně promluvil o zraněních, jež podle svých slov utrpěl v roce 2017 při útoku v Moskvě.

10. srpna 2017
Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Babiš spílal Pirátům. Neprosadíte vůbec nic, jste extremisté, prohlásil

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (13. ledna...

Poslanecká sněmovna třetí den pokračuje v debatě před hlasováním o důvěře vládě ANO, SPD a Motoristů sobě. Před tím poslanci zahájili jednání projednáváním odpovědi na písemnou interpelaci na...

15. ledna 2026  5:50,  aktualizováno  10:50

Polepšil jsem se, řekl Feri soudu. Ten rozhoduje, zda ho pustí z vězení

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích (15. ledna 2026)

Bývalá politická hvězda TOP 09 Dominik Feri žádá o podmíněné propuštění z vězení, kde si odpykává tříletý trest za dvě znásilnění a jeden pokus o ně. Za mřížemi strávil už polovinu vyměřené doby....

15. ledna 2026,  aktualizováno  10:35

Turek může přijít o mandát poslance, tvrdí právník. Nejasnosti o nové funkci zůstávají

„Máme představu, že by mohla existovat pozice vládního zmocněnce pro Green...

Pokud by poslanec Filip Turek uzavřel kvůli výkonu funkce zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal pracovní smlouvu na ministerstvu životního prostředí, bylo by to v rozporu se zákonem o...

15. ledna 2026  10:32

Za útok na Babiše opět podmínka, peněžitý trest invalida nedostal. Kauza však nekončí

Vladislav Nogol u frýdecko-místeckého soudu. (15. ledna 2026)

Znovu podmínka a platba zdravotní pojišťovně, peněžitý trest nikoliv. Tak v hlavním líčení rozhodl Okresní soud ve Frýdku-Místku o případu loňského incidentu v obci Dobrá, kde čtyřiašedesátiletý...

15. ledna 2026,  aktualizováno  10:31

Všechny problémy se zhmotnily. Rozpočtová rada shrnula loňský rozpočet

Předseda NRR Mojmír Hampl (vlevo) a člen NRR Jan Pavel na tiskové konferenci...

Minulá vláda skutečně rozpočtovala nerealisticky, shrnula loňský výsledek státního hospodaření Národní rozpočtová rada. Schodek podle ní mohl být ještě horší, ale vládě pomohl lepší výkon ekonomiky,...

15. ledna 2026  10:18

Museum Kampa se loučí s českými kubisty i Váchalem. Vystřídá je konceptualismus

Obraz od Emila Filly na výstavě Kubismus v Museu Kampa

V neděli 1. února si lidé mohou v Museu Kampa naposledy prohlédnout obsáhlou expozici děl předních českých kubistů a také originální propojení obrazů Josefa Váchala a Josefa Bolta. Obě výstavy...

15. ledna 2026  10:01

Historik boří mýty o Zápotockém. Nebyl kápo v koncentráku ani „hodný“ Tonda

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je historik Michal Stehlík

Antonín Zápotocký patří k nejrozporuplnějším postavám českých moderních dějin. Lidový prezident, nebo cynický mocenský hráč? Historik Michal Stehlík v nové knize Zápotocký - příliš mnoho životů...

15. ledna 2026

„Nakopni ho do pr...“ Nahrávky odhalují chování ředitele Nemocnice Na Františku

Nemocnice Na Františku v Praze

Pražská Nemocnice Na Františku čelí vážným obviněním z bossingu a neetického zacházení se zaměstnanci. Server Seznam Zprávy přinesl svědectví, podle nichž ředitel nemocnice David Erhart dlouhodobě...

15. ledna 2026  9:52

V rytmu odpočívadel. Divadelníci zkoumají, proč se někdo stane kamioňákem

Tvůrčí tým inscenace asfalt, asfalt, asfalt

Inscenaci ‚asfalt, asfalt, asfalt‘ označují její tvůrci jako dokumentární road trip. Vychází totiž z časosběrných rozhovorů s dopravci, řidiči kamionů a jejich rodinami. Nabídne téma lidí žijící na...

15. ledna 2026  9:43

Ženu na Smíchově srazil autobus, přišla o nohy

Na pražském Smíchově zasahovaly u dopravní nehody složky IZS. (15. ledna 2026)

Poblíž zastávky Smíchovské nádraží ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu, která kvůli vážným zraněním přišla o nohy. Záchranka ji v umělém spánku převezla do pražského traumacentra. Nehoda na více než...

15. ledna 2026  8:51,  aktualizováno  9:43

Nepopravíme ho. Írán ujišťuje, že mladému demonstrantovi trest smrti nehrozí

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Íránská justice ve čtvrtek oznámila, že šestadvacetiletý Erfán Soltání, zatčený 8. ledna při demonstracích, nebyl odsouzen k smrti. Soltáního fotografie se v posledních dnech v souvislosti se...

15. ledna 2026  9:26

Zemědělský fond ještě nezačal vymáhat po Agrofertu vrácení dotací

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ještě nezačal vymáhat po holdingu Agrofert vrácení dotací z doby, kdy byl vlastník koncernu, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, ve střetu zájmů. O vymáhání...

15. ledna 2026  9:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.