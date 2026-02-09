Kubánská ekonomika ve volném pádu. Obyvatelé Havany hovoří o apokalypse

Autor:
  10:35
Kuba se ocitla v energetické a ekonomické pasti. Poté, co na ostrov přestaly proudit klíčové dodávky ropy z Venezuely a cestovní ruch se propadl o desítky procent, se místní infrastruktura začala hroutit. Výsledkem je země, kde paralyzovaná doprava a kolabující elektrická síť nutí obyvatele trávit dny a noci bojem o zachování normálního života.

Kuba, závislá na importu, přišla o svého hlavního dodavatele paliv – Venezuelu. Situaci dále vyostřily sankce a tlak na ostatní potenciální dodavatele. Ruku v ruce s energetickou krizí jde i úpadek turismu, který byl pro ostrov hlavní tepnou devizových příjmů. Podle národního statistického úřadu klesl počet turistů v loňském roce o téměř 18 %. Návštěvníci z klíčových trhů, jako jsou Německo nebo Kanada, přestávají jezdit úplně.

Bez turistů nejsou peníze a bez ropy se zastavují elektrárny i čerpadla na vodu. To, co bylo dříve vnímáno jako občasný nedostatek, se změnilo v systémovou krizi, která zasahuje nemocnice, školy i výrobu potravin.

Pro obyvatele Havany se symbolem dneška stalo čekání. Mladý taxikář Andy pro španělský deník El País popisuje, že jeden den v týdnu nepracuje, neboť ho tráví ve frontě na benzín. Obvykle čeká až patnáct hodin, zažil však i frontu, která se protáhla na 26 hodin.

Život v ulicích Havany (4. února 2026)
Muž čekající ve frontě na benzín v Havaně. (6. února 2026)
Čerpací stanice v Havaně (6. února 2026)
Muž opravující auto v ulicích Havany (6. února 2026)
Lidé čekající ve frontě na autobus v ulicích Havany (6. února 2026)
30 fotografií

Cílem je získat příděl pouhých 40 litrů paliva, které se na státních stanicích prodává výhradně za dolary. Jiný z taxikářů v havanské čtvrti Miramar si deníku postěžoval, že pokud palivo po několik dnech čekání nesežene, bude muset své auto, hlavní zdroj obživy, odstavit.

Na černém trhu se sice benzín sehnat dá, ale litr tam stojí dvojnásobek oficiální ceny. Amelia, která žije ve východní části hlavního města, je každý den postavena před neřešitelnou rovnici. Její měsíční plat činí zhruba 5 tisíc pesos (cca 245 korun), ale cesta do práce a zpět ji nyní stojí přes 1 tisíc pesos na den. Pro mnohé tak přestává mít smysl vůbec opouštět domov.

Informační izolace

Když se setmí, většina ostrova se ponoří do temna. Výpadky elektřiny v Havaně běžně trvají 12 až 15 hodin denně. Mimo hlavní město je realita ještě tvrdší. V některých provinciích funguje proud jen tři hodiny ráno a tři hodiny odpoledne.

Bez elektřiny lidé ztrácejí kontakt se světem. Když se v momentálně turbulentní době v zemi děje něco zásadního, část populace nemůže zapnout televizi. Informace se šíří útržkovitě přes WhatsApp mezi těmi, kterým se ještě nevybila baterie v telefonu.

Dlouhotrvající krize si vybírá daň i na psychice. „Působí to apokalypticky,“ popisuje pro španělský deník atmosféru studentka psychologie, která se obává nejen o budoucnost studia, ale i bezpečnost. Lidé přestávají věřit, že se situace zlepší. Frank Palomares, místní publicista, vidí dle stanice NBC budoucnost země jako „velmi temnou“.

Obyvatelé se začínají na vlastní pěst připravovat na nejhorší. Hromadí zásoby konzerv, vody a dřevěného uhlí pro případ, že z obchodů zmizí i poslední zbytky zboží.

6. února 2026
