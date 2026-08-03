Kuba se propadla do tmy. Energetická síť znovu zkolabovala, bez proudu je celý ostrov

AFP uvedla, že před 24 hodinami postihl výpadek celý západ země. Potíže souvisí nejen s embargem, ale také se zchátralou rozvodnou sítí.
Ostrovní země prožívá jednu z nejhorších ekonomických krizí za poslední desítky let. Kvůli nedostatku ropy musela zavést řadu restriktivních opatření a výrazně omezila základní služby.
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Kubánské zdravotnictví kolabuje. Na operaci čeká přes sto tisíc pacientů
Americký prezident Donald Trump v lednu nařídil zastavit venezuelské dodávky ropy na Kubu poté, co USA unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Šéf Bílého domu poté podepsal dekret, podle něhož hrozí cly každé zemi, jež by ropu na Kubu, kterou Washington označil za „mimořádnou hrozbu“, dodávala.