Na Kubě formálně končí éra bratří Castrových. Lidé však žádné změny nečekají

Změn se obyvatelé nedočkali ani od nové ústavy z roku 2019, která sice zakotvila soukromé podnikání, ale zachovala vedoucí úlohu PCC. Ta na Kubě vládne jako jediná povolená strana přes půl století. Někteří analytici míní, že Raúl Castro bude dál ovlivňovat dění na tomto karibském ostrově.



„Vím, že se sjezd koná, ale detaily neznám a ani mě příliš nezajímají. Chtěl bych věřit, že se soustředí na hlavní problémy země, ale moc si od toho neslibuju,“ řekl agentuře EFE dvaadvacetiletý kubánský student chemie, který si nepřál zveřejnit jméno. Také další oslovení studenti chtěli zůstat v anonymitě. „Na těchto akcích se mluví a hodně slibuje, ale změny to nepřinese,“ řekla třiadvacetiletá studentka. „Cílem je aktualizovat ekonomický model, který už máme a který většině rodin nijak nepomohl,“ míní další studentka z Havany.

Kuba je nyní v nejhorší ekonomické krizi za 30 let, hrubý domácí produkt (HDP) loni klesl o 11 procent, v zemi je nedostatek potravin i základního zboží. Přispělo k tomu hospodářské embargo, jež USA zavedly v 60. letech minulého století ve snaze přivodit pád komunistické vlády, a také pandemie covidu-19, která omezila cesty turistů i do této země závislé na cestovním ruchu.

Díaz-Canel bude teprve třetím lídrem PCC od jejího vzniku v roce 1965. Prvním byl Fidel Castro, který vedení země (v roce 2006) i strany (v roce 2011) kvůli zdravotním potížím předal mladšímu bratrovi Raúlovi. Předchozí sjezd v dubnu 2016, na který zavítal za bouřlivého potlesku ještě i Fidel Castro, jenž téhož roku v listopadu zemřel, zvolil do vedení strany opět staré revolucionáře.

Nynější sjezd by měl zvolit už generaci narozenou po revoluci z roku 1959. Otázkou ale je, zda se Raúl Castro bude věnovat už jen svým vnoučatům a četbě knih, jak tvrdil, či zda bude dál ovlivňovat dění v zemi. Podle kubánského diplomata Carlose Alzugaraye jsou tématem, které bude Díaz-Canel dál konzultovat s Castrem, například vztahy s USA.

Ty se od předchozího sjezdu v roce 2016 změnily. Před pěti lety byl v Bílém domě demokratický prezident Barack Obama, který v roce 2015 po půlstoletí obnovil diplomatické vztahy s Havanou a zrušil některé sankce. Jeho republikánský nástupce Donald Trump linii znovu přitvrdil a Kubánci s nadějí očekávali opětovné oteplení vztahů s příchodem demokrata Joea Bidena. Ten ale ani po třech měsících v úřadu vstřícné kroky k Havaně neavizoval.

Za Raúla Castra se na Kubě jisté věci změnily, například Kubánci mohou soukromě podnikat a mají dostupnější internet, od roku 2018 i v mobilech. Nová ústava z roku 2019 zakotvila roli trhu a zahraničních investic, ale znovu zdůrazňuje, že socialistický systém v zemi je nezvratný a komunistická strana má vůdčí úlohu.

Od sjezdu analytici očekávají zodpovězení otázky, zda převládne ekonomický pragmatismus nad ideologickým heslem „jednota a kontinuita“. Slavnostně by na něm mohl být také oznámen začátek očkovací kampaně kubánskou vakcínou, která se může stát první schválenou vakcínou vyvinutou v některé z latinskoamerických zemí. Ve třetí fázi testování jsou zatím dva kubánské preparáty.

19. dubna 2018

Castrův Ostrov svobody

Kubánští vůdci Raúl Castro a jeho zesnulý bratr Fidel stáli v čele povstalců, kteří v roce 1959 svrhli diktátora Fulgencia Batistu podporovaného USA a nastolili na Kubě komunistický režim. Po vítězství revoluce vládl zemi Fidel Castro a od roku 2006 až do roku 2018 jeho mladší bratr Raúl. Toho v úřadu vystřídal o tři desetiletí mladší Miguel Díaz-Canel, ale Raúl Castro i nadále určoval vládní linii jako lídr Kubánské komunistické strany (PCC).



Raúl Castro, byl označovaný jako prezident, ale oficiálně se funkce nazývala předseda Státní rady (de facto vlády). První oficiální mandát Raúlovi začal v únoru 2008, kdy ho potvrdil do vedení země parlament (Ve funkci byl ale už od roku 2006, kdy ho tímto úřadem pověřil jeho starší bratr Fidel kvůli svým zdravotním potížím). V dubnu 2011 pak Raúl Fidela vystřídal i v křesle prvního tajemníka kubánské komunistické strany, když předtím zastával 46 let post tajemníka druhého. V únoru 2013, kdy ho parlament zvolil do čela země na druhé volební období, Raúl Castro oznámil, že je to jeho poslední mandát.

Po předání pravomocí Raúlovi se Fidel na veřejnosti objevoval jen zřídka, často se ale vyjadřoval k různým tématům v tisku. Zemřel v listopadu 2016 ve věku 90 let.

Kdo je Raúl Castro Raúl Castro Ruz se narodil 3. června 1931 do rodiny velkoplantážníka. Už odmalička šel ve šlépějích svého o pět let staršího bratra Fidela. V roce 1955 založili Hnutí 26. července a s osmdesáti jeho členy, včetně legendy Ernesta Che Guevary, zahájili partyzánskou válku. Po vítězství revoluce v roce 1959 zastával Raúl nejprve vedoucí funkce v provincii Oriente, postupně se ale propracoval do nejužšího vedení. Členem nově vzniklé komunistické strany byl od jejího počátku v roce 1965. V letech 1959 až 2008 zastával funkci ministra obrany. Raúl Castro byl od roku 1959 ženatý, má čtyři děti včetně dcery Mariely, která je známou aktivistkou bojující na Kubě za práva homosexuálů. Jejich jediný syn Alejandro (52) je známý pod přezdívkou „El Tuerto“ a v minulosti býval zmiňován jako možný nástupce svého otce v prezidentském úřadě.

Za Raúla Castra, který má pověst pragmatika, bylo přijato několik reforem s cílem povzbudit skomírající kubánskou ekonomiku, včetně přidělování ladem ležící půdy soukromým rolníkům. Mocenský monopol komunistické strany ale zůstal nedotknutelný, sám Raúl odmítl, že by měl na Kubě skončit socialismus. „Nezvolili mě, abych na Kubě znovu zavedl kapitalismus,“ řekl. „Zvolili mě, abych socialismus bránil, prosazoval a zdokonaloval, ne ho ničil,“ dodal po svém znovuzvolení v roce 2013.

Výraznější oteplení nastalo v americko-kubánských vztazích. Americký prezident Barack Obama a Raúl Castro oznámili novou kapitolu ve vztazích USA a Kuby v prosinci 2014. V létě 2015 obě země po více než padesáti letech vzájemně otevřely své ambasády v Havaně a ve Washingtonu. Obama v březnu 2016 navštívil Kubu jako první úřadující americký prezident po 88 letech. Obamův nástupce Donald Trump měl však ke kubánskému režimu výrazně rezervovanější postoj a některé vstřícné kroky Obamovy vlády částečně odvolal. K opětovnému zlepšení vzájemných americko-kubánských vztahů se zatím nechystá ani současná administrativa prezidenta Joea Bidena.

Raúl Castro dal už dříve najevo, že se sice nehodlá ucházet o další mandát hlavy státu, ale že do roku 2021 chce zůstat lídrem PCC. Castrovým nástupcem v čele země se v dubnu 2018 stal Miguel Díaz-Canel, který představuje novou generaci kubánských politiků, ale jeho prohlášení se nesou v duchu castrismu. Na nynějším kongresu PCC prezident Díaz-Canel vystřídá Castra i v čele strany a bude tak teprve třetím lídrem strany od jejího vzniku (prvním byl Fidel Castro).

Po skončení svého mandátu stál Castro v čele komise, která připravila text nové kubánské ústavy. Nová ústava, která byla vyhlášena v dubnu 2019 umožňuje kubánské vládě modernizovat tamní zaostalou centrálně plánovanou ekonomiku. Větší změny ale nový základní dokument přinesl pouze v ekonomice, politicky a ideologicky se toho na Kubě příliš nezměnilo. I nová ústava, která po více než čtyřiceti letech zřídila úřad prezidenta, totiž zachovává vedoucí úlohu komunistické strany, která na Kubě vládne jako jediná povolená strana přes půl století.