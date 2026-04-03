Kuba propustí 2010 vězňů, amnestii označuje za suverénní gesto k Velikonocům

Kubánská vláda, která se o sílícím tlaku ze strany USA nezmínila, uvedla, že "propustila" cizince i Kubánce, včetně žen, seniorů a mladých lidí. Nespecifikovala však, kdo byl údajně propuštěn ani za jakých podmínek, a nezmínila ani konkrétní trestné činy, které si odsouzení ve vězení odpykávali. Není proto jasné, zda jsou mezi omilostněnými také demonstranti odsouzení za údajný terorismus, pohrdání soudem či narušování veřejného pořádku.
Kubánská vláda neuznává existenci politických vězňů. Podle neziskové organizace Prisoners Defenders však bylo k letošnímu únoru na Kubě vězněno 1214 osob z politických důvodů.
V polovině března kubánská vláda oznámila, že propustí 51 vězňů jako gesto dobré vůle vůči Vatikánu. Ani tehdy však neuvedla jejich jména či důvody odsouzení.
Kuba propustila přes 30 politických vězňů, včetně disidenta Ferrera
Kubánské úřady podle čtvrtečního prohlášení zveřejněného ve státních médiích uvedly, že rozhodnutí o nynější amnestii "vychází z pečlivé analýzy povahy trestných činů spáchaných odsouzenými, jejich dobrého chování ve vězení, skutečnosti, že si již odpykali značnou část trestu, a jejich zdravotního stavu". Jde již o pátou amnestii od roku 2011, od té doby bylo propuštěno přes 11 000 vězňů, tvrdí úřady.
Kubánská vláda důsledně odmítá, že by přijímala jakákoli rozhodnutí pod tlakem Spojených států. Amnestii dvou tisícovek vězňů, jednu z největších za poslední roky, však očividně provází nejintenzivnější nátlaková kampaň, jakou Washington za poslední desetiletí proti ostrovnímu režimu vedl, včetně bezmála tři měsíce trvajícího ropného embarga, zdůrazňují agentury.