Jako za morové epidemie. Na Kubě budou označovat domy s lidmi v karanténě

Vláda přitom nezmínila, že k šíření nákazy přispívají i dlouhé fronty, které Kubánci stojí před obchody se základním zbožím, jehož je mnohde v zemi nedostatek. Kuba tak nyní zažívá nejhorší vlnu pandemie covidu-19.

Zatímco loni v zemi přibývaly denně maximálně desítky nových případů nákazy koronavirem, od začátku roku to byly stovky a poslední týden evidují přes tisíc nově nakažených denně.



Kubánská vláda označila epidemickou situaci v zemi za „alarmující“. „V příštích hodinách vyhlásíme drastická opatření,“ napsal na Twitteru kubánský prezident Miguel Díaz-Canel.

Nová opatření mají zahrnovat omezení cestování mezi regiony se špatnou epidemickou situací, větší kontroly dodržování už zavedených pravidel či důslednější udělování pokut, a to i rodičům, jejichž děti na ulicích běhají bez roušek a nedodržují bezpečnou vzdálenost. Detaily k označování domů s lidmi v karanténě vláda neuvedla.

S označování domů, v nichž žijí pacienti s covidem či lidé v karanténě, začali už ve městě Sucre na severu Venezuely, informoval deník El Nacional. „Chráníme náš lid,“ zdůvodnil vyvěšování papíru s nápisem a velkým červeným přeškrtnutým kruhem tamní starosta Luis Adrián Duque.

Pokud označení lidé sundají, hrozí jim za to pokuta. Při opakovaném strhnutí varování jim může být odpojen plyn, nebo nedostanou potravinový balíček v rámci přídělového systém, napsal opoziční deník El Nacional. Také ve Venezuele se už dva týdny epidemická situace výrazně zhoršuje.

Kubánská vakcína

Kubánský prezident tento týden varoval, že bude trvat několik měsíců, než budou kubánské vakcíny připraveny k masovému použití a než bude „Kuba kompletně imunizovaná“. Dodal, že už 90 000 dobrovolníků dostalo v rámci klinické studie druhou dávku vakcín Soberana 02 či Abdala.

To jsou dvě z kubánských vakcín, jež jsou v nejpokročilejší, třetí fázi klinických studií. Vláda počítá, že třetí fáze studií těchto dvou vakcín skončí do června.

Kubánští vědci testují nyní čtyři vlastní vakcíny. Ve druhé fázi je Soberana 1 a v první fázi je vakcína Mambisa, která by se na rozdíl od ostatních měla aplikovat nosem. Vláda v březnu oznámila, že do června by měly být naočkovány na dva miliony Kubánců v rámci klinických studií.

Ty chtějí místní zdravotníci totiž provést i na asi 1,7 milionu obyvatel Havany, což je asi 80 procent obyvatel hlavního města. Jedné ze studií v Havaně, která začala minulý měsíc, se účastní na 150 000 zdravotníků.

Šíření nákazy po znovuotevření země

Na Kubě, která má asi 11 milionů obyvatel, se dosud potvrdilo jen 81 640 případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2 a na 440 pacientů v souvislosti s covidem zemřelo. Většina nákaz připadá na letošek, protože za celý loňský rok na Kubě odhalili jen 12 056 nakažených a evidovali 146 úmrtí s covidem.

Země byla loni označována za příklad zvládání pandemie ve srovnání s ostatními zeměmi regionu. I když někteří oficiální údaje zpochybňují.

Exponenciální nárůst případů začali na Kubě evidovat od ledna po znovuotevření země. Podle deníku El País přicestovaly desítky tisíc lidí, zejména Kubánců žijících v USA, kteří přijeli navštívit své rodiny. Ve většině země se pak epidemická situace výrazně zhoršila, nejvíce případů evidují v Havaně.



Ke zmírnění epidemické vlny nepomohla ani opatření, která už dva měsíce platí mimo jiné v Havaně, kde jsou zavřené bary a restaurace, platí noční zákaz vycházení od devíti večer a je omezena i MHD. Vláda také omezila spoje se zeměmi s vysokým výskytem nákazy a turisté po příjezdu musí do karantény.