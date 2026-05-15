Výpadky proudu se protáhly v některých čtvrtích Havany až na hrozivých 22 hodin denně. Zoufalí Kubánci na ulicích protestují, pálí v havanských ulicích barikády z odpadků a noční temnotou se rozléhá ohlušující zvuk bouchání do hrnců, takzvané cacerolazo, které je v Latinské Americe tradičním symbolem vzdoru.
Kubánský ministr energetiky Vicente de la O Levy v odevzdaném televizním vystoupení přiznal, že země nemá už absolutně žádný topný olej ani naftu. Prezident Miguel Díaz-Canel vidí viníka naprosto jasně: jsou jím Spojené státy. Jde o genocidní energetickou blokádu, která si bere obyčejné Kubánce jako rukojmí, tvrdí.
Dokazuje to, že klan Castrů třímá otěže moci i nadále.