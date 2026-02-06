Kuba oznámila ochotu jednat s USA. Měli by být opatrní, reagovala mluvčí Bílého domu

Autor: ,
  6:23
Kuba je podle svého prezidenta Miguela Díaze-Canela připravena jednat se Spojenými státy. Díaz-Canel však trvá na tom, že rozhovory musí probíhat z pozice rovnocenných partnerů a s respektem ke kubánské státní suverenitě. Bílý dům však na toto prohlášení reagoval zdrženlivě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová hovoří v Bílém domě. (12....
Miguel Díaz-Canel u parlamentních voleb (11. března 2018)
Americký prezident Donald Trump během jednání svého kabinetu. (29. ledna 2026)
Kubánský prezident Miguel Diaz-Canel (vpravo) a bývalý prezident Raúl Castro...
11 fotografií

Kuba v posledních měsících čelí výhrůžkám ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten po únosu venezuelského prezidenta Nicolása Madura do USA zajistil, aby Venezuela přestala na ostrov vyvážet ropu, která je pro kubánský energetický sektor zásadní.

„Kuba je ochotna vést dialog se Spojenými státy na jakékoli téma, ale bez nátlaku či kladení předběžných podmínek,“ prohlásil Díaz-Canel v projevu k národu, který vysílala státní televize a rozhlas. Dodal, že rozhovory se musí odehrávat bez vměšování do vnitřních záležitostí Kuby.

Kubu stíhá jedna rána za druhou. Na ostrově naměřili nejnižší teplotu v historii

Na projev reagovala mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová: „Vzhledem k tomu, že je kubánská vláda na pokraji sil a její zemi hrozí kolaps, měla by být ve svých prohlášeních směřujících k prezidentovi Spojených států opatrná.“ Mluvčí zároveň prohlásila, že prezident Trump je vždy ochotný k diplomacii a že jednání s kubánskou vládou již probíhají.

Trump kromě zastavení dodávek ropy z Venezuely také pohrozil zavedením cel všem zemím, které ropu na ostrov dovážejí. To se týká například Mexika. Podle některých analytiků Trump na Kubě usiluje o obdobu venezuelského scénáře, tedy změnu uvnitř režimu, kdy se vedení ujme někdo, kdo bude s USA spolupracovat.

Argentina chce vyslechnout exprezidenta Madura. Požádala USA o jeho vydání

Kuba, která se potýká s hospodářskou krizí, se dlouhodobě spoléhala na venezuelské dodávky ropy. Pokud by Trumpovy výhrůžky skutečně vedly k úplnému zastavení přísunu ropy na ostrov, Kuba by podle AFP zůstala bez elektrické energie. Země má přitom již nyní problémy: ve středu večer ji například zasáhl výpadek proudu, který se dotkl přibližně 3,4 milionu lidí.

Úřady na Kubě z hospodářské krize obviňují přísné americké sankce. K potížím ostrova však přispělo i špatné hospodářské řízení a kolaps cestovního ruchu po pandemii covidu-19, uvádí AFP.

Výpadky elektřiny, které na Kubě nejsou vzácností, jsou způsobené zastaralou a nedostatečně udržovanou energetickou infrastrukturou a nedostatkem paliva. Asi 95 procent elektřiny zde pochází ze spalování fosilních paliv, z velké části z ropy. Z analýzy oficiálních kubánských statistik vyplývá, že ostrov loni vyrobil pouze polovinu elektrické energie, kterou by pro normální provoz potřeboval.

Humanitrání pomoc

Spojené státy zároveň oznámily, že poskytnou Kubě dalších šest milionů dolarů (123 milionů korun) jako humanitární pomoc. „Nechávají státem provozované obchody úplně prázdné. Nejsou zásobovány...Takže je tam humanitární katastrofa,“ řekl podle Reuters médiím Jeremy Lewin, který má na ministerstvu zahraničí na starost humanitární pomoc. USA podle něho aktuální částkou navýší pomoc poslanou Kubě od říjnového hurikánu Melissa na devět milionů dolarů.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

Armáda USA v boji proti pašerákům drog nepolevuje. V Pacifiku potopila další loď

Americká letadlová loď Gerald R. Ford v čele úderné skupiny amerického...

Vedení armády Spojených států uvedlo, že ve čtvrtek zlikvidovalo ve východním Pacifiku loď a zabilo dva lidi, které označilo za pašeráky drog. Počet lidí, kteří zemřeli během amerických úderů na lodě...

6. února 2026  6:30

Kuba oznámila ochotu jednat s USA. Měli by být opatrní, reagovala mluvčí Bílého domu

ilustrační snímek

Kuba je podle svého prezidenta Miguela Díaze-Canela připravena jednat se Spojenými státy. Díaz-Canel však trvá na tom, že rozhovory musí probíhat z pozice rovnocenných partnerů a s respektem ke...

6. února 2026  6:23

Namísto prodlužování staré radši novou jadernou dohodu, myslí si Trump

Americký prezident Donald Trump vítá ruského prezidenta Vladimira Putina na...

Americký prezident Donald Trump uvedl, že Rusko a Spojené státy by měly dojednat zcela novou dohodu o omezení jaderných arzenálů spíše než prodloužit končící smlouvu Nový START. Server Axios s...

5. února 2026  16:55,  aktualizováno  6. 2. 6:11

Žádost o ruku na koncertě kapely skončila fiaskem. Zaskočený zpěvák se málem udusil

Duo Bootleg Rascal tvoří hudebníci Jimmy Young a Carlos Lara.

Měl to být nejlepší zážitek, na který budou všichni vzpomínat do konce života. Tedy vzpomínat skutečně budou, diváci i kapela. Ale mladík, který na koncertě Bootleg Rascal v Brisbane požádal svou...

6. února 2026

Skupina CSG v Rijádu. Světová premiéra technologií na World Defense Show

Advertorial
Hlavní exponát expozice CSG v Rijádu nejnovější generace osvědčeného...

Saúdskoarabský Rijád hostí ve dnech 8. až 12. února prestižní veletrh World Defense Show 2026. Tato klíčová událost zahajuje globální výstavní sezónu a spojuje lídry obranného průmyslu. Mezi světovou...

6. února 2026

Nespravedlivá olympiáda. Absence ruské vlajky Moskvu stále popouzí

Premium
Ruská vlajka a olympijské kruhy? Naprosto neslučitelná myšlenka.

Zimní olympiáda se v Rusku bude vysílat. Rusové o ni jeví ale slabý zájem. Kvůli malému počtu ruských sportovců, kteří navíc musí kvůli sankcím soutěžit bez vlajky a hymny.

6. února 2026

Jak zlevnit potraviny? Ministr chystá plán: zřídí ombudsmana a monitor cen

Premium
Sleva deset procent na potraviny pro seniory nad 65 let nezaujala ani v Hradci...

Jedním z hlavních předvolebních taháků nyní vládní SPD byly levné potraviny. Strana objížděla s Jarmarky celou republiku a nabízela jídlo za „férové“ ceny. Nyní se téma přelilo do vládní agendy. Je...

6. února 2026

Odchod z vlády kvůli Turkovi nehrozí. Babiš splnil vše, co slíbil, říká Šťastný

Premium
Ministr sportu Boris Šťastný (Motoristé)

Definitivní konec nadějí Filipa Turka na post ministra životního prostředí nijak neohrozí vztahy v koalici ani vládní angažmá Motoristů. Podle šéfa jejich poslaneckého klubu a ministra pro sport...

6. února 2026

Lego pro energetiky versus spekulanti a úřady. Jak se staví velké modulární baterie

Pohled na výrobní halu slovenské společnosti MTS v Liptovském Mikuláši, která...

Bateriová úložiště aktuálně patří mezi nejrychleji realizovatelné energetické zdroje. Zatímco výstavba velkých konvenčních zdrojů nebo posilování sítí trvá roky, solární projekty v kombinaci s...

6. února 2026

Naprosto ztratil naši důvěru. Ředitel ZŠ v Bohuslavicích odmítl výzvy k rezignaci

Stovka nespokojených učitelů a rodičů vyzvala ředitele Neorala k rezignaci

Jako v šumícím úlu to vypadalo v jídelně ZŠ v Bohuslavicích na Prostějovsku, kam přišla bezmála stovka nespokojených učitelů a rodičů a většina otevřeně vyzvala ředitele Martina Neorala k rezignaci....

5. února 2026  22:15

Nizozemská královna zahájila vojenský výcvik. Chce vstoupit do aktivních záloh

Nizozemská královna Máxima zahájila vojenský výcvik, aby se stala členkou...

Nizozemská královna Máxima zahájila tento týden vojenský výcvik, aby se stala členkou aktivních záloh armády, informuje agentura Reuters. Země se snaží posílit nábor nových vojáků kvůli geopolitickým...

5. února 2026  21:38

V Železnici se srazil vlak s náklaďákem. Provoz bude omezen do pátku

Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)

V Železnici na Jičínsku se ve čtvrtek po 17. hodině na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Jedna náprava vlaku vykolejila, kamion skončil na boku. Příčiny a okolnosti nehody vyšetřuje...

5. února 2026  18:14,  aktualizováno  21:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.