Kuba v posledních měsících čelí výhrůžkám ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten po únosu venezuelského prezidenta Nicolása Madura do USA zajistil, aby Venezuela přestala na ostrov vyvážet ropu, která je pro kubánský energetický sektor zásadní.
„Kuba je ochotna vést dialog se Spojenými státy na jakékoli téma, ale bez nátlaku či kladení předběžných podmínek,“ prohlásil Díaz-Canel v projevu k národu, který vysílala státní televize a rozhlas. Dodal, že rozhovory se musí odehrávat bez vměšování do vnitřních záležitostí Kuby.
Na projev reagovala mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová: „Vzhledem k tomu, že je kubánská vláda na pokraji sil a její zemi hrozí kolaps, měla by být ve svých prohlášeních směřujících k prezidentovi Spojených států opatrná.“ Mluvčí zároveň prohlásila, že prezident Trump je vždy ochotný k diplomacii a že jednání s kubánskou vládou již probíhají.
Trump kromě zastavení dodávek ropy z Venezuely také pohrozil zavedením cel všem zemím, které ropu na ostrov dovážejí. To se týká například Mexika. Podle některých analytiků Trump na Kubě usiluje o obdobu venezuelského scénáře, tedy změnu uvnitř režimu, kdy se vedení ujme někdo, kdo bude s USA spolupracovat.
Kuba, která se potýká s hospodářskou krizí, se dlouhodobě spoléhala na venezuelské dodávky ropy. Pokud by Trumpovy výhrůžky skutečně vedly k úplnému zastavení přísunu ropy na ostrov, Kuba by podle AFP zůstala bez elektrické energie. Země má přitom již nyní problémy: ve středu večer ji například zasáhl výpadek proudu, který se dotkl přibližně 3,4 milionu lidí.
Úřady na Kubě z hospodářské krize obviňují přísné americké sankce. K potížím ostrova však přispělo i špatné hospodářské řízení a kolaps cestovního ruchu po pandemii covidu-19, uvádí AFP.
Výpadky elektřiny, které na Kubě nejsou vzácností, jsou způsobené zastaralou a nedostatečně udržovanou energetickou infrastrukturou a nedostatkem paliva. Asi 95 procent elektřiny zde pochází ze spalování fosilních paliv, z velké části z ropy. Z analýzy oficiálních kubánských statistik vyplývá, že ostrov loni vyrobil pouze polovinu elektrické energie, kterou by pro normální provoz potřeboval.
Humanitrání pomoc
Spojené státy zároveň oznámily, že poskytnou Kubě dalších šest milionů dolarů (123 milionů korun) jako humanitární pomoc. „Nechávají státem provozované obchody úplně prázdné. Nejsou zásobovány...Takže je tam humanitární katastrofa,“ řekl podle Reuters médiím Jeremy Lewin, který má na ministerstvu zahraničí na starost humanitární pomoc. USA podle něho aktuální částkou navýší pomoc poslanou Kubě od říjnového hurikánu Melissa na devět milionů dolarů.