Američané poslali na Kubu šéfa CIA jednat o bezpečnosti. Nejsme hrozba, slyšel

Americký prezident Donald Trump tento týden prohlásil, že „Kuba žádá o pomoc“ a Spojené státy budou s touto „zhroucenou zemí“ hovořit.
„Na základě žádosti vlády Spojených států o přijetí delegace v Havaně, v čele s ředitelem CIA Johnem Ratcliffem, schválilo Revoluční velení uskutečnění této návštěvy a setkání s protějšky z ministerstva vnitra,“ uvedla v prohlášení komunistická vláda ostrova.
„Obě strany zdůraznily svůj zájem na rozvoji bilaterální spolupráce mezi bezpečnostními složkami v zájmu bezpečnosti obou zemí, jakož i regionální a mezinárodní bezpečnosti,“ uvádí se dále v prohlášení. Vládní představitelé také americké delegaci sdělili, že Kuba nepředstavuje hrozbu pro národní bezpečnost USA.
Prohlášení bylo zveřejněno krátce poté, co svědek agentury Reuters spatřil americký vládní letoun při odletu z havanského mezinárodního letiště.
Od ledna, kdy Spojené státy unesly z Venezuely jejího autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, se objevují spekulace o možné americké intervenci na Kubu.
Trump tvrdí, že komunistický ostrov představuje mimořádnou hrozbu pro národní bezpečnost Spojených států, a opakovaně vyhrožoval, že nad Kubou převezme kontrolu. Zároveň odmítal scénář vojenského zásahu s tím, že se kubánský režim podle něj zhroutí sám z ekonomických důvodů, a na začátku května oznámil zpřísnění sankcí proti Kubě. V úterý před odletem do Číny pak Trump na sociální síti napsal, že USA budou s Kubou „mluvit“.
Havana vysílá smířlivé signály stran jednání, ale zároveň trvá na nevměšování USA do vnitřní politiky. Obě země spolu letos už několikrát tajně jednaly, ale zatím bez výsledků.