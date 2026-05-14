Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Američané poslali na Kubu šéfa CIA jednat o bezpečnosti. Nejsme hrozba, slyšel

Autor: ,
  23:36
Americká delegace vedená ředitelem Ústřední zpravodajské služby (CIA) Johnem Ratcliffem se v Havaně setkala se svými protějšky na kubánském ministerstvu vnitra. Oznámila to kubánská vláda v prohlášení zveřejněném ve státních médiích.

John Ratcliffe | foto: AP

Americký prezident Donald Trump tento týden prohlásil, že „Kuba žádá o pomoc“ a Spojené státy budou s touto „zhroucenou zemí“ hovořit.

„Na základě žádosti vlády Spojených států o přijetí delegace v Havaně, v čele s ředitelem CIA Johnem Ratcliffem, schválilo Revoluční velení uskutečnění této návštěvy a setkání s protějšky z ministerstva vnitra,“ uvedla v prohlášení komunistická vláda ostrova.

Potřebnější víc než kdy dřív. Kubánci kvůli krizi jezdí speciálním autobusem

„Obě strany zdůraznily svůj zájem na rozvoji bilaterální spolupráce mezi bezpečnostními složkami v zájmu bezpečnosti obou zemí, jakož i regionální a mezinárodní bezpečnosti,“ uvádí se dále v prohlášení. Vládní představitelé také americké delegaci sdělili, že Kuba nepředstavuje hrozbu pro národní bezpečnost USA.

Prohlášení bylo zveřejněno krátce poté, co svědek agentury Reuters spatřil americký vládní letoun při odletu z havanského mezinárodního letiště.

Od ledna, kdy Spojené státy unesly z Venezuely jejího autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, se objevují spekulace o možné americké intervenci na Kubu.

USA rozšířily sankce proti Kubě. Země však opatření důrazně odmítá

Trump tvrdí, že komunistický ostrov představuje mimořádnou hrozbu pro národní bezpečnost Spojených států, a opakovaně vyhrožoval, že nad Kubou převezme kontrolu. Zároveň odmítal scénář vojenského zásahu s tím, že se kubánský režim podle něj zhroutí sám z ekonomických důvodů, a na začátku května oznámil zpřísnění sankcí proti Kubě. V úterý před odletem do Číny pak Trump na sociální síti napsal, že USA budou s Kubou „mluvit“.

Havana vysílá smířlivé signály stran jednání, ale zároveň trvá na nevměšování USA do vnitřní politiky. Obě země spolu letos už několikrát tajně jednaly, ale zatím bez výsledků.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Visingr: Kreml už nemá co ukazovat, Moskvu letos opustili i spojenci

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Daniel Žižka postoupil do finále Eurovize, uspěl s emotivní baladou Crossroads

Daniel Žižka se s písní "CROSSROADS" probojoval do druhého semifinále soutěže...

Zpěvák Daniel Žižka uspěl ve Vídni v druhém semifinálovém večeru 70. ročníku hudební soutěže Eurovision Song Contest se skladbu Crossroads. Zazpívá tak na finálovém večeru, který se bude konat v...

14. května 2026  20:40,  aktualizováno  22:51

Dodávka srazila lidi měnící kolo, průjezd D11 na Prahu je možný jedním pruhem

Dodávka srazila lidi měnící kolo, dálnice D11 ve směru na Prahu stojí. (14....

Dodávka na dálnici D11 srazila ve čtvrtek v podvečer lidi měnící kolo, provoz je na 14. kilometru ve směru na Prahu stále omezen. Policie krátce po desáté hodině na síti X sdělila, že auta dosud...

14. května 2026  17:52,  aktualizováno  22:50

Policisté zadrželi zloděje lebky svaté Zdislavy. Přiznal se a prozradil její úkryt

Když se kněz Štěpán Filip připravoval na bohoslužbu, uslyšel dvě rány. Než se...

Českolipští kriminalisté zadrželi ve čtvrtek v podvečer ve Středočeském kraji 35letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Lemberka. Podle policie muž nestihl dokončit svůj plán. Sám po...

14. května 2026  20:23,  aktualizováno  22:33

Ministr zdravotnictví Streeting oznámil rezignaci, chce vystřídat Starmera

Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting (13. května 2026)

Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting dnes oznámil rezignaci na svou vládní funkci. Podle stanice Sky News se předpokládá, že se chce ucházet o post šéfa Labouristické strany a nahradit v jejím...

14. května 2026  14:23,  aktualizováno  22:10

Nemlčte, apeluje Zelenskyj na partnery po ruském dronovém útoku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předvedl arzenál moderních zbraní...

Rusko od půlnoci z noci na středu vyslalo na ukrajinská města a obce přes 1560 dronů. Na síti X to ve čtvrtek napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který vyzval partnery, aby o útocích...

14. května 2026  22:04

Tragédie na Maledivách. Pět italských občanů zemřelo při potápění

Pohled na maledivské atoly včetně Vaavu. (8. března 2020)

Tragická událost se stala ve čtvrtek na Maledivách, kde při potápění zemřelo pět italských občanů. Skupina prozkoumávala podvodní jeskyně a z vody se již nikdo z jejích členů nevynořil. Přesná...

14. května 2026  20:43

Lotyšská premiérka Siliňová rezignuje. Několik dní po průniku ukrajinských dronů

Lotyšská premiérka Evika Siliňová (24. dubna 2026)

Lotyšská premiérka Evika Siliňová ve čtvrtek oznámila, že podala demisi, což znamená odstoupení celé vlády. Stalo se tak pět měsíců před plánovanými parlamentními volbami. Agentura Reuters o den...

14. května 2026  11:39,  aktualizováno  20:30

Kyjev čelil masivnímu nočnímu útoku. Na město dopadly ruské drony a střely

Sledujeme online
Následky ruského útoku na ukrajinský Kyjev. (14. května 2026)

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů, který si vyžádal nejméně 16 mrtvých včetně dvou dětí a 40 zraněných. Po dalších zhruba dvaceti se pátrá. Místní...

14. května 2026  7:53,  aktualizováno  20:12

První podobná dohoda za poslední desetiletí. Čína od USA koupí 200 boeingů

Si Ťin-pching na jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v...

Čína se zavázala, že koupí 200 letadel od amerického výrobce Boeing. Oznámil to ve čtvrtek americký prezident Donald Trump v rozhovoru s televizí Fox News po setkání se svým čínským protějškem Si...

14. května 2026  20:07

Kaliňák exkluzivně: Ukrajinci se od Rusů neliší. V krizi nám arogantně škodili

Premium
Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák (6. května 2026)

„S Ukrajinci máme komplikovaný vztah. V minulosti nám způsobili stamilionové škody. Zbrojařství ale živí naše regiony,“ říká pro iDNES Premium slovenský vicepremiér a ministr obrany Robert Kaliňák....

14. května 2026

„Působil klidně, víckrát chtěl zavěsit.“ Policista o hovoru s mužem, který šel vraždit

Premium
Policista Jiří Plouhar denně řeší desítky telefonátů (13. května 2026).

Třináct minut držel jihočeský policista Jiří Plouhar na telefonu volajícího, který na lince 158 oznámil, že jde zabít svého strýce. Operační důstojník odhodlaného muže při hovoru uklidňoval a...

14. května 2026

Dětí „ze zkumavky“ přibývá, single Češkám se rýsuje šance na oplodnění bez partnera

Dříve bylo umělé oplodnění něčím ojedinělým, dnes je alternativní možností pro...

Téměř desetina narozených dětí v Česku přichází na svět díky reprodukční medicíně. Šest procent pochází "ze zkumavky" a tento podíl postupně roste. Na konferenci věnované nízké porodnosti to řekla...

14. května 2026  19:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.