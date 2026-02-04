Podle kubánských meteorologů na řadě míst v zemi v noci na úterý klesly teploty pod deset stupňů. Nejnižší údaj zaznamenala stanice Indio Hatuey v provincii Matanzas nedaleko Havany. Stanice tam naměřila rovných nula stupňů.
Tím padl teplotní rekord v měření počasí na Kubě. Předchozí nejnižší teplota zaznamenaná na ostrově byla z 18. února 1996, kdy meteorologická stanice naměřila 0,6 stupně.
Chladné počasí Kubu zasáhlo v době, kdy je pod silným tlakem Spojených států ohledně dodávek ropy. Americký prezident Donald Trump v pondělí uvedl, že Kubě ropu přestane dodávat i Mexiko. Tím by ostrovní stát ztratil po Venezuele dalšího významného dodavatele této komodity.
Dnes kubánské úřady oznámily, že v době nejvyšší poptávky po elektrické energii budou dodávky proudy přerušeny na 62 procentech území, píše agentura EFE. Kuba se spoléhá pro výrobu elektřina na tepelné elektrárny. Devět z 16 zařízení je ale v současnosti mimo provoz. Mohou za to údržba i dlouhodobější odstávky.