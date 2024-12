Kuba se ocitla ve tmě, kvůli poruše sítě jsou bez elektřiny miliony lidí

Jurečka obhajoval důchodovou reformu v Senátu. Varoval před propadem

Přímý přenos

Senát ve středu odpoledne začal projednávat důchodovou reformu. Ta by mimo jiné postupně zvýšila věk odchodu do penze z 65 na 67 let. Podle vlády je nutné takto zajistit financování i pro budoucí...