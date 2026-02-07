Stovky ruských turistů uvázly na Kubě. Ta zavádí drastická úsporná opatření

  9:23
Stovky ruský turistů uvázly na Kubě kvůli nedostatku leteckého paliva, informoval v pátek list Moskovskij komsomolec. Problémy mohou souviset se snahou prezidenta Trumpa odstřihnout Kubu od dodávek ropy. Stát v reakci na americké ropné embargo zavádí přísná opatření k úspoře energií. Úřady budu fungovat jen od pondělí do čtvrtka, omezí se dopravní spoje, prezenční výuka na školách i ubytování pro turisty.
Kubánci se připravují na opatření proti nedostatku paliva poté, co USA zpřísnily blokádu dodávek ropy. (6. února 2026) | foto: Reuters

Kubánská pláž Varadero ještě v žádném z výběrů nejhezčích pláží světa nechyběla.
Kuba v posledních měsících čelí výhrůžkám amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten po únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura do Spojených států na počátku ledna zajistil, aby Venezuela přestala na ostrov vyvážet ropu, která je pro kubánský energetický sektor zásadní.

Aby se ušetřila energie, měla by podle vlády veřejná správa fungovat pouze od pondělí do čtvrtka. Autobusové a železniční spoje i trajektová doprava budou výrazně omezeny. Úředníci mohou být přeřazeni na jiné činnosti, aby se zmírnily nedostatky v důležitých hospodářských odvětvích.

Univerzita v Havaně oznámila, že na 30 dní do značné míry pozastaví prezenční výuku. Některé hotely se zavírají a turisté se musejí přesouvat do jiných zařízení. Provoz letišť má zůstat zachován.

Kubu stíhá jedna rána za druhou. Na ostrově naměřili nejnižší teplotu v historii

Místopředseda vlády Óscar Pérez-Oliva uvedl, že nouzový plán je reakcí na „energetickou blokádu“ uvalenou v rámci „agresivní eskalace“ vůči Kubě.

Současná krize na ostrově je přirovnávána k těžkému období otřesů na začátku 90. let. Po rozpadu Sovětského svazu se karibský stát ponořil do nejhlubší hospodářské krize od revoluce za Fidela Castra v roce 1959.

Hrubý domácí produkt se propadl o více než třetinu a ropa se stala vzácnou. S pomocí svého ropného partnera Venezuely a příjmů z cestovního ruchu se Kuba z krize dostala až o několik let později. Podle odborníků je však současná situace ještě horší než tehdy.

Zpožděné lety z Varadera

Lety z letoviska Varadero, kde je většina Rusů, mají nyní zpoždění jeden až dva dny, napsal deník Moskovskij komsomolec. Zpoždění vysvětlil tím, že letadla z Varadera letí nejprve jen do Havany, kde natankují palivo, než mohou pokračovat v letu.

Cestující, kteří měli letenky venezuelské společnosti Conviasa, momentálně netuší, kdy se budou moci vrátit do Ruska, protože jejich let zmizel z informační tabule. Společnost dříve rozeslala svým klientům oznámení, že po 22. únoru přestane létat na Kubu, dodal list.

Ruští diplomaté v Havaně situaci týkající se ruských turistů pozorně sledují a spolu se zástupci ruské společnosti Aeroflot se u kubánských úřadů snaží zajistit dodávky pohonných hmot pro letadla ruských aerolinek, informoval krizový štáb ruského ministerstva zahraničí podle agentury Interfax.

„Hnusný bordel s červy.“ Havana se topí v odpadcích, popeláři už nemají naftu

Odlety z Kuby nejsou nijak omezeny, mohou se však vyskytnout zpoždění kvůli potížím s pohonnými hmotami, zareagoval Ruský svaz turistiky. Přislíbil, že Rusové odletí domů v nejbližší době. „Palivo se právě tankuje. Je ho dost. Situaci zvládáme,“ tvrdil.

Nejmenovaná agentka turistické kanceláře působící přímo ve Varaderu řekla portálu, že je dost letenek pro všechny zájemce o odlet z Kuby, ale kámen úrazu tkví právě v tom, že letadla z letoviska musí mít mezipřistání v Havaně, kde často musí dlouho čekat, než je natankují pohonnými hmotami.

Kuba oznámila ochotu jednat s USA. Měli by být opatrní, reagovala mluvčí Bílého domu

Let do Moskvy se tak místo obvyklých 12 hodin může protáhnout o dalších pět až 17 hodin, dodala s tím, že letoviskům se dosud vyhýbají výpadky dodávek elektřiny, vody či potravin.

Na pozadí hrozby, že Trumpova administrativa zavede úplnou blokádu dovozu ropy na Kubu, Rusko potvrdilo připravenost poskytnout Kubě politickou a materiální podporu. Moskva v posledních letech opakovaně dodávala na ostrov ropu a hodlá v tom pokračovat, prohlásil podle RBK ruský velvyslanec na Kubě Viktor Koronělli.

Nenechte téct nervy ani vodu aneb 5 největších chyb při instalaci sprchového koutu

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Sprchový kout jako relaxační superstar koupelny. Šetří místo, vodu i čas a v řadě věcí je výrazně pohodlnější než vana. Jenže, aby byl očistný rituál opravdu příjemný, musí sprchový kout splňovat...

7. února 2026

Ruská ekonomika je v pasti. Ale Putin bude válčit, i kdyby mu hořel Kreml, říká expert

Premium
Ruský prezident Vladimir Putin (6. února 2026)

Ruská ekonomika se po dvou letech válečného boomu zadrhla. Čím dál více velkých podniků volá o pomoc, ve státním rozpočtu přibývají díry. „Ruský základní problém spočívá v tom, že na jednu stranu...

7. února 2026

