Kuba v posledních měsících čelí výhrůžkám amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten po únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura do Spojených států na počátku ledna zajistil, aby Venezuela přestala na ostrov vyvážet ropu, která je pro kubánský energetický sektor zásadní.
Aby se ušetřila energie, měla by podle vlády veřejná správa fungovat pouze od pondělí do čtvrtka. Autobusové a železniční spoje i trajektová doprava budou výrazně omezeny. Úředníci mohou být přeřazeni na jiné činnosti, aby se zmírnily nedostatky v důležitých hospodářských odvětvích.
Univerzita v Havaně oznámila, že na 30 dní do značné míry pozastaví prezenční výuku. Některé hotely se zavírají a turisté se musejí přesouvat do jiných zařízení. Provoz letišť má zůstat zachován.
Místopředseda vlády Óscar Pérez-Oliva uvedl, že nouzový plán je reakcí na „energetickou blokádu“ uvalenou v rámci „agresivní eskalace“ vůči Kubě.
Současná krize na ostrově je přirovnávána k těžkému období otřesů na začátku 90. let. Po rozpadu Sovětského svazu se karibský stát ponořil do nejhlubší hospodářské krize od revoluce za Fidela Castra v roce 1959.
Hrubý domácí produkt se propadl o více než třetinu a ropa se stala vzácnou. S pomocí svého ropného partnera Venezuely a příjmů z cestovního ruchu se Kuba z krize dostala až o několik let později. Podle odborníků je však současná situace ještě horší než tehdy.
Zpožděné lety z Varadera
Lety z letoviska Varadero, kde je většina Rusů, mají nyní zpoždění jeden až dva dny, napsal deník Moskovskij komsomolec. Zpoždění vysvětlil tím, že letadla z Varadera letí nejprve jen do Havany, kde natankují palivo, než mohou pokračovat v letu.
Cestující, kteří měli letenky venezuelské společnosti Conviasa, momentálně netuší, kdy se budou moci vrátit do Ruska, protože jejich let zmizel z informační tabule. Společnost dříve rozeslala svým klientům oznámení, že po 22. únoru přestane létat na Kubu, dodal list.
Ruští diplomaté v Havaně situaci týkající se ruských turistů pozorně sledují a spolu se zástupci ruské společnosti Aeroflot se u kubánských úřadů snaží zajistit dodávky pohonných hmot pro letadla ruských aerolinek, informoval krizový štáb ruského ministerstva zahraničí podle agentury Interfax.
Odlety z Kuby nejsou nijak omezeny, mohou se však vyskytnout zpoždění kvůli potížím s pohonnými hmotami, zareagoval Ruský svaz turistiky. Přislíbil, že Rusové odletí domů v nejbližší době. „Palivo se právě tankuje. Je ho dost. Situaci zvládáme,“ tvrdil.
Nejmenovaná agentka turistické kanceláře působící přímo ve Varaderu řekla portálu, že je dost letenek pro všechny zájemce o odlet z Kuby, ale kámen úrazu tkví právě v tom, že letadla z letoviska musí mít mezipřistání v Havaně, kde často musí dlouho čekat, než je natankují pohonnými hmotami.
Let do Moskvy se tak místo obvyklých 12 hodin může protáhnout o dalších pět až 17 hodin, dodala s tím, že letoviskům se dosud vyhýbají výpadky dodávek elektřiny, vody či potravin.
Na pozadí hrozby, že Trumpova administrativa zavede úplnou blokádu dovozu ropy na Kubu, Rusko potvrdilo připravenost poskytnout Kubě politickou a materiální podporu. Moskva v posledních letech opakovaně dodávala na ostrov ropu a hodlá v tom pokračovat, prohlásil podle RBK ruský velvyslanec na Kubě Viktor Koronělli.