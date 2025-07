Autor: iDNES.cz , ČTK

14:10

Čtyři členy Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) při návratu z výletu do Ruska nevpustili na pozemní hranici do Lotyšska, přes které chtěli jet zpět do Česka. Zatím tak zůstávají v Rusku. Mluvčí českého ministerstva zahraničních věcí (MZV) Daniel Drake sdělil, že možnosti pomoci jsou v tomto případě omezené.