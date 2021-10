Sedím na WC a v míse krysa. Drzí hlodavci po pandemii přilézají i odpadem

Během lockdownů se lidé více drželi ve svých domovech. Na ulicích tak méně konzumovali i vyhazovali jídlo. Nedostatek odpadků ve městech přiměl hlodavce k tomu, aby si pro potravu začali chodit přímo do lidských obydlí. Do domu se mohou dostat například záchodem, upozorňují experti.

The Guardian již na začátku roku napsal o tom, že Britská asociace na ochranu proti škůdcům (British Pest Control Association) během lockdownu pozoruje 41procentní nárůst v kontaktu lidí s potkany a krysami. Stejný problém řeší také města v USA, například New York a New Orleans.

„Volala mi jedna žena s tím, že zrovna seděla na toaletě, když se podívala pod sebe a v míse plavala krysa,“ řekl pro portál Norwich Evening News Andrew Dellbridge, ředitel deratizační společnosti Ace Pest Control. Kvůli nárůstu incidentů s hlodavci musel najmout nové zaměstnance.

Nejvíce práce má Dellbridge běžně přes zimu, přesto i během tohoto léta vídal krysy „velikosti koček“. Na nárůstu incidentů s hlodavci se podle něj podílí především „kultura vyhazování, kterou jsme si zavedli“.

Radnice v Norwichi vydala prohlášení, ve kterém apeluje na obyvatele, aby nekrmili své mazlíčky venku. „Pokud tak činíte, buďte vždy u krmení přítomní a nezapomeňte poté jídlo uklidit,“ nabádá radnice. Krysy totiž jídlo k obydlí láká. Radnice také připomněla, aby lidé důkladně zavírali popelnice.