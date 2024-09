Kozák: Trump se v debatě porazil sám. Neměl řešit kočky, které pojídají migranti

Nečekaně ofenzivní Harrisové se podařilo svého republikánského rivala Donalda Trumpa vylákat do kolotoče osobních sporů ohledně velikosti volebních mítinků a nyní již příslovečných koček, které údajně pojídají nelegální migranti ve státě Ohio. „Chce působit jako seriózní politik a pak udělá tohleto,“ komentuje Kozák.

Harrisová se podle Kozáka představila jako kandidátka budoucnosti, zatímco Trump potvrdil, že chce stále licitovat staré spory – v neposlední řadě o takzvaně ukradených prezidentských volbách v roce 2020.

„Donald Trump se nechal trochu nachytat v tom, že mluvil o minulosti, o tom jak to tehdy bylo nějaké divné spiknutí. A to většinu amerických voličů už tolik nezajímá,“ domnívá se Kozák.

Kdyby se ale řešila věcná témata, Harrisová už by nutně tak navrch neměla. Například v otázce migrace, která Američanům leží hodně na srdci, není její program zcela jasný a její minulost příliš úspěšná. Harrisová totiž v administrativě Joea Bidena sloužila jako speciální zmocněnkyně ve věci migrace, a žádný hvězdný výkon v ní nepředvedla. Od začátku Bidenova mandátu překročilo americké hranice na 12 milionů nelegálních migrantů, což představuje nezanedbatelný problém i podle mnoha demokratů.

„Migrace je její slabina, nicméně ji trochu zachraňuje politicky. S Joem Bidenem předložili návrh zákona (v lednu 2024 – pozn. red.) do Kongresu, který by měl nějakým způsobem zpřísnit ochranu té hranice, ovšem Donald Trump vydal pokyn svým příznivcům v Kongresu a tenhle imigračně reformní zákon zabili,“ upozorňuje Kozák na známou praxi, kdy jedna či druhá strana americké legislativy nechá v Kongresu potopit tu legislativu, která by pro její oponenty mohla vypadat jako úspěch. V minulosti to dělali demokraté republikánům, zrovna jako republikáni demokratům.

I podle Kozáka nakonec o vítězi amerických voleb rozhodne stát Pensylvánie, který není tradičně ani v republikánském, ani demokratickém táboře. Díky svým 19 hlasům volitelů by ovšem mohl být tím pomyslným jazýčkem na vahách, který rozhodne o vítězi – podobně jako v roce 2020.

V současnosti jsou v něm síly obou kandidátů téměř úplně vyrovnané – 46 versus 45 procent podpory. Kozák ale věří spíše ve vítězství Harrisové – mimo jiné kvůli nikoli nezanedbatelné polské menšině, která ve státě žije a bojí se Trumpovy ukrajinské politiky, která by v budoucnu mohla ohrozit i Varšavu.