Domeček ze lží. Zakladatel kryptoměnové burzy FXT čelí novému obvinění

SEC tvrdí, že Bankman-Fried použil finanční prostředky zákazníků FTX v Alameda Research k nezveřejněným rizikovým investicím, okázalým nákupům nemovitostí a velkým politickým darům. „Domníváme se, že Bankman-Fried postavil domeček z karet na základě lží a investorům tvrdil, že jde o jeden z nejbezpečnějších domů ve světě kryptoměn,“ řekl předseda SEC Gary Gensler. Vyšetřování SEC není podle agentury AP totožné s trestním stíháním, kterému 30letý podnikatel také čelí.

Úřady na Bahamách zadržely Bankmana-Frieda krátce po úterní půlnoci SEČ na základě americké žádosti. Jeho kryptoměnová burza FTX, svého času jedna z největších na světě, zbankrotovala minulý měsíc.

Před 11:00 místního času (před 17:00 SEČ) byl Bankman-Fried v úterý předveden před bahamský soud. Jeho právník uvedl, že podnikatel se svým týmem přezkoumávají obvinění a zvažují všechny právní možnosti.

Přestože bývalému šéfovi FTX podle listu The New York Times po krachu firmy oceňované na počátku roku na 32 miliard dolarů (asi 738 miliard Kč) obvinění z podvodu hrozilo, vystupoval Bankman-Fried už měsíc v médiích, kde se za své kroky omlouval a vysvětloval, co se ve firmě stalo. To pro něj může být škodlivé před soudem, píše agentura Reuters. Hrozí mu trest až 115 let vězení.

Generální prokurátor Baham Ryan Pinder předpokládá, že Spojené státy požádají o vydání zadrženého třicátníka. Zveřejněné komuniké také cituje vyjádření bahamského premiéra Philipa Davise, že obě země sdílejí zájem vyvodit odpovědnost vůči osobám spjatým s FTX, které zřejmě zradily důvěru veřejnosti a porušily zákon. Bahamy povedou vlastní vyšetřování.

Bankman-Fried měl vypovídat před výborem pro finanční služby americké Sněmovny reprezentantů. Vystoupil však pouze nový šéf FTX John Ray, který bankrot přičetl „naprostému selhání“ bývalého vedení. Za kolaps burzy podle něj může především velká koncentrace pravomocí v rukou malé skupiny velmi nezkušených osob.

Úřady se snaží objasnit roli Bankmana-Frieda v bankrotu FTX, který otřásl celým odvětvím kryptoměn. Burza FTX vyhlásila bankrot 11. listopadu. Přiměla ji k tomu krize likvidity, která klienty připravila minimálně o miliardu dolarů (asi 24 miliard Kč).

Od krachu FTX vyšlo najevo, že Bankman-Fried tajně použil deset miliard dolarů (asi 230 miliard korun) z peněz klientů při pokusu o záchranu své společnosti. Bankman-Fried připustil, že při řízení pochybil a že nedokázal pádu FTX zabránit. Odmítl ale, že chtěl někoho podvést.

V jednom ze svých mediálních vystoupení Bankman-Fried popsal, že ke vzdání se pozice ředitele firmy jej tlačili právní poradci z firmy Sullivan & Cromwell i hlavní advokát americké pobočky FTX.

Bankman-Fried řekl, že ani ne deset minut po tom, co podpisem předal vedení firmy Rayovi, dostal „potenciální financování v řádu miliard dolarů“. Svému právníkovi řekl, aby jednání s novým ředitelem zrušil, bylo mu ale řečeno, že už je příliš pozdě, popisuje Reuters. Bankman-Fried od té doby už nemá přístup k systému a Ray mu prý neodepsal na e-maily, ve kterých mu Bankman-Fried nabízel pomoc nebo informace.

Česká stopa

Bankman-Fried byl ve světě kryptoměn se svými tričky, šortkami a pohádkovým jměním FTX nekonvenční, ale prominentní osobou. Koncem roku 2021 měla podle něj jeho společnost Alameda Research hodnotu přes 50 miliard dolarů (asi 1,15 bilionu korun) a únosnou míru dluhů. „Minulý rok bylo mé celkové jmění odhadnuto na 20 miliard dolarů (asi 461 miliard korun). Naposledy, když jsem se díval, jsem měl na účtu kolem sta tisíc,“ popsal Bankman-Fried.

Zpravodajský web iROZHLAS.cz na začátku prosince upozornil, že FTX má i „českou stopu“: letos v červenci poslala Nadace FTX Foundation více než stomilionový grant na mezinárodní vzdělávací centrum Ireně Kotíkové, která k tomuto účelu koupila zámek v Hostačově z 16. století. Kotíková podle svých slov neví, co se bude dít dál. „Čekáme, jak dopadnou různá právní řízení ve Spojených státech,“ řekla.