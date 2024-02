Ukrajina ztratila předmostí u Chersonu. Kapitulujte, vyzval Putin zbytek obránců

„Tato osada na levém břehu Dněpru je prakticky, dobře, ne prakticky, ale zcela pod naší kontrolou,“ oznámil později Putin podle agentury TASS.

Dobytí vsi Krynky je tečkou za ukrajinskou protiofenzivou, prohlásil Šojgu. U vsi se podle něj měly čtyři brigády ukrajinské námořní pěchoty pokusit o průlom ve směru na Krym, který Rusko anektovalo už na jaře 2014, ale tyto plány zmařily ruské jednotky. Ukrajinci zde poprvé zásobovali své jednotky na druhém břehu Dněpru municí, potravinami a léky nejen za pomoci člunů, ale i za pomoci dronů, připustil ruský ministr.

Ukrajinská protiofenziva, která začala loni v červnu, nedosáhla průlomu opevněných ruských linií a změny situace. Rusové ještě před útokem založili minová pole na milionech čtverečních kilometrů, vyhloubili protitankové příkopy v délce tisíců kilometrů a bránili se za třemi obrannými liniemi, sdělil Šojgu agentuře TASS.

Od podzimu přešly do útoku ruské síly. O víkendu dobyly město Avdijivka u Doněcka, který Rusové okupují od jara 2014. Za velký úspěch Šojgu označil především dobytí ukrajinských opevnění u Avdijivky.

Černá značka ukazuje Krynky, červená Avdijivku:

„Tato opevnění vytvářeli devět let. Devět let dnem za dnem hloubili podzemní chodby, stavěli betonové stavby a vytvářeli speciální spojovací linie, aby se mohli přemisťovat bez toho, že by museli vyjít na povrch, a proto zlomení nepřítelova odporu je určitě velký úspěch,“ řekl ministr Putinovi podle TASS. Putin podle listu Kommersant tvrdil, že ukrajinské síly namísto naplánovaného ústupu nakonec z města „chaoticky uprchly“. Šojgu usoudil, že dobytí Avdijivky se zapíše do ruských vojenských učebnic.

Úspěch ruských vojsk u Avdijivky je záhodno rozvinout, ale další útoky musí být připravené, zdůraznil Putin. „Ale to musí být dobře připraveno, zajištěno jak vojáky, tak zbraněmi a technikou a municí,“ uvedl.

Ruské síly v současnosti podle vyjádření vojenských představitelů, zpráv médií a analytiků útočí na přinejmenším třech úsecích fronty.

Válka rozpoutaná na Putinův rozkaz pokračuje 727. dnem. Nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války si podle odhadů vyžádal životy desítek tisíc vojáků na obou stranách, způsobil smrt tisíců civilistů a miliony lidí vyhnal z domovů.

Na setkání se Šojguem hlava ruského státu také zopakovala některé své obecnější teze o tom, s kým fakticky Rusko bojuje. „Ozbrojené síly Ukrajiny jsou řízeny ze zahraničí,“ řekl Putin. „Vytvořili (zřejmě západní státy) jakési velitelství v zahraničí, mimo hranice Ukrajiny, které ve skutečnosti plánuje tyto operace,“ dodal.

„Ano, Vladimíre Vladimiroviči, to není ani vnější kontrola, je to prostě kontrola všemi silami,“ odpověděl poněkud nesrozumitelně Šojgu.