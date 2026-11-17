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„Nepřítel znovu zaútočil na Krymský most. Doprava je v současnosti pozastavena,“ oznámil na telegramu Sergej Aksjonov, Moskvou dosazený šéf autonomní vlády na okupovaném Krymu. Uvedl, že se tak stalo podruhé během 24 hodin.
„Žádáme obyvatele a návštěvníky Krymu, aby se vyhnuli cestování směrem k mostu a vzali tato omezení v úvahu při plánování svých cest,“ dodal.
Úder potvrdilo i ruské ministerstvo dopravy. „V důsledku druhého útoku dronů v noci ze 16. na 17. listopadu byl dočasně pozastaven provoz na silniční i železniční části Krymského mostu,“ uvedlo s tím, že motoristům nedoporučuje k mostu vůbec jezdit. Dodalo, že posuzuje rozsah „vzniklých škod“.
Telegramový kanál Krymskij věter uvedl, že svědci hlásili silné výbuchy u mostu a raketový poplach. Tlakové vlny v některých domech vyrazily okna.
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Dron vychýlil oblouk Krymského mostu a ochromil silniční dopravu
Portál Meduza, který se odvolává mimo jiné na kanál Exilenova+, informoval, že o vážných škodách píší i ruští váleční blogeři. Vlivný ruský bloger Boris Rožin, který vystupuje pod přezdívkou „plukovník Cassad“ a má na platformě Telegram přes 750 000 sledujících, napsal, že Krymský most utrpěl značné škody a že jedno z polí silniční části mostu včetně oblouku se zřítilo.
Exilenova+ uvádí, že poškozena byla i železniční část mostu. Rozsah těchto škod ale není znám.
Poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko na síti Telegram napsal, že Krymský most „s naprostou přesností“ zasáhla střela s plochou dráhou letu Flamingo.
Heraščenko poznamenal, že ukrajinský úder zastavil nejen silniční a železniční dopravu na mostě, ale také znemožnil plavbu mezi Azovským a Černým mořem. Úžina je totiž velmi mělká a zřícené části mostu zablokovaly plavební dráhu. „Azovské moře se fakticky stalo uzavřenou nádrží, ve které uvízla nepřátelská flotila,“ dodal.