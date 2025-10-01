Ukrajina připravuje nový útok na Krymský most, spekuluje britský analytik

Podle Clarka „Ukrajinci rádi překvapují“ a vědí, „že to ovlivňuje nejen Rusy na frontě, ale i vnímání Ukrajiny na Západě“. „Můžete vytvořit mezeru v protivzdušné obranné cloně a pak do této mezery chtít něco vložit, abyste získali něco ještě cennějšího,“ řekl analytik.
Podle něj by se mohlo jednat o „nějaký velký útok na Krym“, možná i o námořní vylodění, aby Ukrajinci „Rusy nějak zmátli“. A vzhledem k tomu, že Ukrajina má nyní prostředky k údery hluboko v ruském týlu, je útok na Krymská most nad Kerčským průlivem docela pravděpodobný, naznačil.
Zároveň Clark vyjádřil názor, že Ukrajina má k dobytí svých okupovaných území přece jen ještě hodně daleko. Dodal však optimisticky, že velká ruská ofenziva se už vyčerpala.
„Není pochyb o tom, že ruská ofenzíva, která probíhá celé léto, je nyní prakticky vyčerpaná. Postupují, ale nemá to žádný strategický význam,“ upřesnil Clark.
Analytik se domnívá, že Rusové na východě Ukrajiny v poslední době „nedosáhli žádného pokroku“, i když dokázali vytvořit značný tlak v oblasti Kupjanska na severovýchodě země. Pokud se Rusům tam podaří postoupit, mohlo by se toto předmostí podle něj stát výchozím bodem pro jejich další pokus o dobytí Charkova – druhého největšího města na Ukrajině.
Jak dříve informovala agentura UNIAN, ukrajinský generální štáb se pochlubil, že se v noci na úterý podařilo zasáhnout na Krymu významný ruský systém protivzdušné obrany, a to S-400 Triumf.
Podle vojenského zdroje citovaného agenturou „Ukrajina cíleně ničí protivzdušnou obranu na Krymu, aby demilitarizovala okupovaný poloostrov. Ukrajina tak prý ukazuje světu, že Ruská federace je ve skutečnosti „papírovým tygrem“, o kterém mluvil americký prezident Donald Trump.
Most postavený Ruskem po okupaci Krymského poloostrova v roce 2014 Ukrajina vnímá jako symbol vojenské rozpínavosti svého souseda. Po začátku války v únoru 2022 byl poškozen už třikrát. Jednu způsobily výbušniny umístěné v nákladním voze, další pak námořní dron a letos v červnu nakonec dynamit upevněný speciálním komandem na mostních pilířích. Škody ale nikdy nebyly velké na to, aby totálně narušily provoz přes most.
Most přes Kerčský průliv je důležitou infrastrukturou pro silniční a železniční spojení mezi Ruskem a okupovaným poloostrovem.
