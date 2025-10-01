Ukrajina připravuje nový útok na Krymský most, spekuluje britský analytik

  18:09
Ukrajina možná připravuje nový útok na Krymský most. Spekuluje o tom britský analytik Michael Clark v televizi Sky News. Podle něj to vyplývá z toho, že ukrajinská armáda v poslední době zaútočila na řadu radarových stanic a objektů protivzdušné obrany na Krymu. Mohla by se tak jednat o „nějaký velký útok na Krym“.
Pohled na Krymský (Kerčský) most přes Kerčský průliv spojující Krym s...

Pohled na Krymský (Kerčský) most přes Kerčský průliv spojující Krym s pevninským Ruskem (4. června 2025) | foto: Sergei Malgavko / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

Následky útoku na Krymský (Kerčský) most na satelitních snímcích společnosti...
Krymský (Kerčský) most poškodila mohutná exploze. Část konstrukce se zřítila do...
Poničený Krymský (Kerčský) most (17. července 2023)
Na Krymském nebo Kerčském mostě, který spojuje Rusko a Krym, hořela cisterna....
13 fotografií

Podle Clarka „Ukrajinci rádi překvapují“ a vědí, „že to ovlivňuje nejen Rusy na frontě, ale i vnímání Ukrajiny na Západě“. „Můžete vytvořit mezeru v protivzdušné obranné cloně a pak do této mezery chtít něco vložit, abyste získali něco ještě cennějšího,“ řekl analytik.

Podle něj by se mohlo jednat o „nějaký velký útok na Krym“, možná i o námořní vylodění, aby Ukrajinci „Rusy nějak zmátli“. A vzhledem k tomu, že Ukrajina má nyní prostředky k údery hluboko v ruském týlu, je útok na Krymská most nad Kerčským průlivem docela pravděpodobný, naznačil.

Rusko potápí své lodě u Krymského mostu, chce vytvořit mořskou barikádu

Zároveň Clark vyjádřil názor, že Ukrajina má k dobytí svých okupovaných území přece jen ještě hodně daleko. Dodal však optimisticky, že velká ruská ofenziva se už vyčerpala.

„Není pochyb o tom, že ruská ofenzíva, která probíhá celé léto, je nyní prakticky vyčerpaná. Postupují, ale nemá to žádný strategický význam,“ upřesnil Clark.

Analytik se domnívá, že Rusové na východě Ukrajiny v poslední době „nedosáhli žádného pokroku“, i když dokázali vytvořit značný tlak v oblasti Kupjanska na severovýchodě země. Pokud se Rusům tam podaří postoupit, mohlo by se toto předmostí podle něj stát výchozím bodem pro jejich další pokus o dobytí Charkova – druhého největšího města na Ukrajině.

Exploze poničila Krymský most. Zemřeli dva lidé, doprava je zastavena

Jak dříve informovala agentura UNIAN, ukrajinský generální štáb se pochlubil, že se v noci na úterý podařilo zasáhnout na Krymu významný ruský systém protivzdušné obrany, a to S-400 Triumf.

Podle vojenského zdroje citovaného agenturou „Ukrajina cíleně ničí protivzdušnou obranu na Krymu, aby demilitarizovala okupovaný poloostrov. Ukrajina tak prý ukazuje světu, že Ruská federace je ve skutečnosti „papírovým tygrem“, o kterém mluvil americký prezident Donald Trump.

Most postavený Ruskem po okupaci Krymského poloostrova v roce 2014 Ukrajina vnímá jako symbol vojenské rozpínavosti svého souseda. Po začátku války v únoru 2022 byl poškozen už třikrát. Jednu způsobily výbušniny umístěné v nákladním voze, další pak námořní dron a letos v červnu nakonec dynamit upevněný speciálním komandem na mostních pilířích. Škody ale nikdy nebyly velké na to, aby totálně narušily provoz přes most.

Most přes Kerčský průliv je důležitou infrastrukturou pro silniční a železniční spojení mezi Ruskem a okupovaným poloostrovem.

Exploze v roce 2023:

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Exploze domu a jeden mrtvý v Mnichově. Oktoberfest se po výhrůžce opět otevřel

Požár rodinného domu ve čtvrti Lerchenau na severu Mnichova a zvuky výbuchů, které jej provázely, ráno vyvolaly rozsáhlý zásah policie a hasičů. Požár založil podle policie zřejmě kvůli sporu o...

1. října 2025  7:28,  aktualizováno  18:29

VIDEO: Výbuch v New Yorku rozpáral roh obytné budovy

Ve středu ráno se v New Yorku v Bronxu zřítila kvůli výbuchu plynu část sedmnáctipatrového bytového domu s názvem Mitchel Houses. V jeho rohu se zcela rozpadla šachta na spalování odpadků, ze které...

1. října 2025  18:27

První velký televizní střet Fialy a Babiše. Sledujte ho online na iDNES.cz

Dva hlavní volební rivalové, premiér, předseda ODS a lídr koalice SPOLU Petr Fiala a předseda opozičního hnutí ANO, bývalý premiér Andrej Babiš, se utkají v předvolební debatě CNN Prima News. Bude...

1. října 2025  11:19,  aktualizováno  18:25

Německá policie zatkla tři údajné členy Hamásu. Kupili zbraně a chystali útok

Tři muže podezřelé z členství v teroristické organizaci Hamás zatkla ve středu německá policie v hlavním městě Berlíně. Zajistila u nich značené množství nejrůznějších zbraní včetně útočné pušky...

1. října 2025  18:10,  aktualizováno  18:21

Ukrajina připravuje nový útok na Krymský most, spekuluje britský analytik

Ukrajina možná připravuje nový útok na Krymský most. Spekuluje o tom britský analytik Michael Clark v televizi Sky News. Podle něj to vyplývá z toho, že ukrajinská armáda v poslední době zaútočila na...

1. října 2025  18:09

Volební výhra Babiše může být koncem podpory pro Ukrajinu, píší německá média

Před blížícími se volbami rozebírají situaci v Česku i německá média. Podle nich by vítězství hnutí ANO Andreje Babiše mohlo znamenat konec významné české podpory Ukrajiny, kterou v únoru roku 2022...

1. října 2025  14:36,  aktualizováno  18:07

Místo úřadů budou v Letňanech byty. Praha plánuje novou čtvrť pro 50 tisíc lidí

Po dlouhých letech sporů by snad konečně mohlo být rozhodnuto o osudu obřích polí na pomezí pražských Letňan a Vysočan, uprostřed kterých je bizarně zasazená konečná stanice metra C. Vláda v úterý,...

1. října 2025  18:05

Poslední zvonění pro razítka do pasu. Třicet evropských zemí zavádí nový systém

Už tento měsíc Evropská unie spustí automatizovaný biometrický program pro zahraniční cestující vstupujících do téměř 30 zemí bloku. Systém vstupu/výstupu (EES), jehož spuštění je naplánováno letos...

1. října 2025

Kreml své naděje ani neskrývá, píše ruský analytik o manipulaci voleb v Česku

Premium

Parlamentní volby v Česku napjatě sleduje i ruský režim. A nejen přihlíží, jejich výsledek se aktivně snaží ovlivnit. „Přímé financování českých politiků a stran ze strany Kremlu a s ním spojených...

1. října 2025

Pokuta pro cyklistku i vybržďovaného kamioňáka. Problematický úsek, zjistilo město

Městský úřad v Kolíně uzavřel správní řízení s řidičem kamionu a cyklistkou, která v létě šoféra na silnici v Jaselské ulici vybržďovala. Oba se dopustili hned několika přestupků, za které dostali...

1. října 2025  17:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Obrana země? Volební přehled, co strany plánují s armádou a obranným průmyslem

Obrana je jeden z prapůvodních důvodů, proč státy vůbec vznikly. Jak obranu České republiky vnímají parlamentní strany před nadcházejícími volbami a co slibují, pokud budou vládnout? Velký přehled...

1. října 2025  17:28

Fico kvůli zdravotním potížím náhle zrušil cestu na summit. Novináři už byli v letadle

Slovenský premiér Robert Fico neodletěl na středeční neformální summit EU v Kodani. Důvodem je zhoršení jeho zdravotních problémů souvisejících s loňským atentátem. Informoval o tom tiskový odbor...

1. října 2025  13:59,  aktualizováno  16:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.