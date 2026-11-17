Jeden z hlavních ruských telegramových účtů Rybar (Rybář) připouští, že jde o „nejvážnější poškození mostu od začátku speciální vojenské operace“.
„Z vojenského hlediska je to názorný příklad toho, že zničit lze i velký most.“
Jeden z hlavních ruských telegramových účtů Rybar (Rybář) připouští, že jde o „nejvážnější poškození mostu od začátku speciální vojenské operace“.
„Z vojenského hlediska je to názorný příklad toho, že zničit lze i velký most.“
Českou politickou scénou prošly od sametové revoluce desítky výrazných osobností. Některé vedly vládu, jiné usedly na Hrad nebo zastávaly důležité ministerské posty. Poznáte známé i méně známé tváře...
Trumpův kontroverzní taneční sál na místě zbouraného Východního křídla Bílého domu je již z poloviny hotový a budí silné emoce. Zatímco někteří monumentální projekt obdivují, kritici upozorňují na...
Na pražské Letné se mohutně protestovalo proti vládě a na obranu veřejnoprávních médií. Spolek Milion chvilek pro demokracii žádá vládní koalici, aby odvolala Tomia Okamuru z čela Sněmovny a sebrala...
„Myslím, že se žáci budou chtít učit na záchodech. Je to bomba.“ Jen v superlativech se mluví o nových toaletách na Základní škole Smetanova v Chotěboři. Když její ředitel Milan Janda zveřejnil na...
Švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová ve čtvrtek v turecké Antalyi na klimatické konferenci OSN obvinila politiky a šéfy korporací, že ztratili ze zřetele oběti zhoršující se klimatické...
Ve Francii vyšlo v úterý do ulic téměř 150 000 lidí na protest proti vysokým životním nákladům, informovalo ministerstvo vnitra. K celonárodnímu dni stávek a demonstrací vyzvalo několik odborových...
Generální tajemník NATO Mark Rutte v úterý uvedl, že příslušné strany pracují na tom, aby byl satelitní systém Starshield, který Ukrajina využívá ke komunikaci na bojišti, co nejdříve opět plně...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý vyzval západní spojence, aby Ukrajině poskytli střely do protivzdušných systémů Patriot ze svých vlastních zásob. Tyto rakety by podle něj neměly...
Ruští váleční blogeři přiznávají, že Ukrajincům se podařilo silně poškodit Krymský most. Mluví o velmi efektivní vojenské operaci s „nereálným načasováním“. Někteří naznačují, že Ukrajina to...
V úterý ráno se u hlavního nádraží v Praze na přemostění se Seifertovou ulicí v Praze 3 srazily dva vlaky. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Zranilo se 46 lidí, z...
Elen Konečná se věnuje fyzioterapii psů, koček a dalších malých zvířat, s projektem Terapie tlapkami nedávno postoupila do finále 21. ročníku soutěže Živnostník roku. „Když k nám poprvé přišli se...
Česko si v úterý připomíná 37 let od sametové revoluce. Centrem oslav se jako tradičně stala Praha a především Národní třída, kam od rána postupně přicházeli vládní i opoziční politici. Příchod...
Centrum Prahy v úterý ožilo oslavami 37. výročí sametové revoluce. Navzdory sychravému a studenému počasí zamířily do ulic tisíce lidí. Oslavovaly se i 90. narozeniny bývalého prezidenta Václava...
Bývalý šéf amerického výrobce čipů Nvidia Jensen Huang je připraven vrátit se do čela firmy, pokud to bude v zájmu společnosti, jejích akcionářů a zaměstnanců. Huang to to podle agentury AFP uvedl v...
Půl století rostl v Selské ulici na kraji Liberce. Až do úterního dopoledne, kdy sedmnáctimetrový smrk ztepilý hasiči pokáceli a odvezli na náměstí před radnici, kde bude dělat radost po celé Vánoce...
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Kvůli pádu člověka do kolejiště ve stanici Bořislavka nejezdilo v Praze zhruba hodinu metro na části linky A v úseku mezi stanicemi Dejvická a Petřiny. Muž skočil do kolejiště sám, metro ho...
Na Národní třídě v průběhu dne dochází k dílčím slovním potyčkám mezi lidmi. Předmětem poklidných i vyostřených debat jsou rozdílné názory na domácí politiku či členství Česka v NATO nebo Evropské...