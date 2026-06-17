Na Krymu zakázali noční jízdu na motorkách. Zní totiž jako ukrajinské drony

Zákaz bude platit mezi 20:00 a 6:00. Podle Aksjonova je cílem opatření „zajistit bezpečnost veřejnosti, ochranu vojáků a důležitých státních a zvláštních objektů“.
Aksjonovův poradce Oleg Krjučkov podle telegramového kanálu Astra vysvětlil, že zvuk motorů motocyklů mate členy skupin, kteří zneškodňují ukrajinské drony mířící na poloostrov. „Hluk mopedů brzdí práci obranných systémů. Jejich motory zní podobně (jako drony),“ uvedl v úterý podle Reuters Krjučkov,
Už v pondělí varoval, že úřady budou konfiskovat motocykly, které budou v provozu během vzdušného poplachu.
Ve středu Krjučkov podle serveru Kommersant oznámil změny v ohlašování poplachu kvůli blížícím se dronům. Nepilotované letouny mířící nad Černé moře nebo nad Krasnodarský kraj často přelétají nad Krymem a sirény by mohly houkat i celý den.
Nově se rozezní jenom tehdy, když bude hrozit útok na některé konkrétní místo na poloostrově. O těch letících do jiných cílů se lidé podle Krjučkova dozvědí například prostřednictvím sms zpráv.
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Do měsíce ovládneme přístup na Krym, prohlásil šéf ukrajinských dronařů
Rusko Krym Ukrajině v rozporu s mezinárodním právem zabralo na jaře 2014. V únoru 2022 pak ruská armáda zahájila celoplošnou invazi do sousední země. Ukrajina stále častěji podniká odvetné útoky na Rusy okupovaných územích i v ruském vnitrozemí. Snaží se narušit infrastrukturu pro logistiku invazních jednotek i poškodit petrochemický průmysl, z něhož Moskvě plynou peníze potřebné pro financování války.
V důsledku ukrajinských útoků se Krym na začátku letní sezony potýká s nedostatkem pohonných hmot.
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12. června 2026