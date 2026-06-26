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Hrůza, nespíme, za Ukrajinců bylo líp. Krym drtí útoky, u mostu vznikají dlouhé kolony

Jan Hron
  20:00
Následky ukrajinského útoku v Kerči na Krymu (23. června 2026)

Následky ukrajinského útoku v Kerči na Krymu (23. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Rusové opouštějí Krym, tvoří se kolony na mostě a na dálnicích
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Špatný spánek, děsivé sny, stres, nedostatek všeho. Obyvatelé Rusy okupovaného Krymu popisují každodenní situaci, kterou prožívají vlivem neúnavných ukrajinských útoků. Někteří už se rozhodli poloostrov opustit, a tak u vjezdu na Kerčský most vznikají kilometrové kolony. Jiní se ale bojí, že nyní není bezpečno nikde.

„Je to jako nějaký druh psychologického nátlaku. Každý večer se objevují drony, vyhlásí se vzdušný poplach, je nemožné spát. A pokud spíte, máte hrozné sny,“ popisuje třiadvacetiletá Julia ze Simferopolu dění na poloostrově.

Meziměstská doprava podle ní sice funguje, nedá se však koupit palivo. A ceny taxíků vyletěly raketově nahoru. Její přátelé, kteří pracují ve stavebnictví, se potýkají s nedostatkem zakázek.

„Není elektřina, nemůžu nakrmit dítě, nemůžu ohřát jídlo, nemůžu namíchat umělé mléko.“

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