„Je to jako nějaký druh psychologického nátlaku. Každý večer se objevují drony, vyhlásí se vzdušný poplach, je nemožné spát. A pokud spíte, máte hrozné sny,“ popisuje třiadvacetiletá Julia ze Simferopolu dění na poloostrově.
Meziměstská doprava podle ní sice funguje, nedá se však koupit palivo. A ceny taxíků vyletěly raketově nahoru. Její přátelé, kteří pracují ve stavebnictví, se potýkají s nedostatkem zakázek.
„Není elektřina, nemůžu nakrmit dítě, nemůžu ohřát jídlo, nemůžu namíchat umělé mléko.“