Ukrajinci zasáhli Rusům klíčovou stanici přečerpávající naftu pro armádu

Autor: ,
  16:24
Ukrajinské síly během noci zasáhly v Brjanské oblasti na západě Ruska stanici, která slouží k přečerpávání nafty pro ruská vojska, oznámil ukrajinský generální štáb. Stanici u obce Najtopoviči, schopnou přečerpat přibližně 10,5 milionu tun nafty ročně, označil za strategický objekt. Ukrajinci zároveň zasáhli na Krymu protivzdušný systém S-400.

Válka na Ukrajině

Na přečerpávací stanici zaútočily jednotky raketových vojsk a bezpilotních systémů ve spolupráci se speciálními silami armády a tajné služby SBU.

Stanice pro přečerpání nafty u ruské obce Najtopoviči
Ukrajinská vojenská rozvědka HUR zveřejnila záběry útoku na ruský radarový komplex 91N6E, který je součástí protivzdušného systému S-400 „Triumf“, na okupovaném poloostrově Krym. (28. srpna 2025)
Ukrajinská vojenská rozvědka HUR zveřejnila záběry útoku na ruský radarový komplex 91N6E, který je součástí protivzdušného systému S-400 „Triumf", na okupovaném poloostrově Krym. (28. srpna 2025)
Ukrajinská vojenská rozvědka HUR zveřejnila záběry útoku na ruský radarový komplex 91N6E, který je součástí protivzdušného systému S-400 „Triumf", na okupovaném poloostrově Krym. (28. srpna 2025)
Vojenská rozvědka HUR pak oznámila, že ukrajinské drony na anektovaném Krymu zasáhly ruský radarový komplex 91N6E, který je součástí protivzdušného systému S-400 „Triumf“.

„Další takzvaný ‚Triumf‘ okupantů na poloostrově oslepl. Vypadá to na fiasko. Demilitarizace dočasně okupovaného Krymu pokračuje,“ uvedla zpravodajská služba. HUR stejně jako generální štáb zprávu o útoku doprovodila záběry z náletu.

Ukrajinci mohou získat střely, které doletí daleko za frontu. USA schválily jejich prodej

„Ozbrojené síly nadále přijímají účinná opatření k podkopání vojenského a ekonomického potenciálu ruské armády, zejména jejích logistických schopností, a k donucení okupantů k ukončení agresivní války proti Ukrajině,“ zdůraznilo velení ozbrojených sil napadené země.

Ukrajinské drony v posledních dnech podnikly sérii útoků na ruské rafinerie, v důsledku poklesla jejich výroba. Podle ruských médií nedostatek benzinu pociťuje několik ruských regionů, včetně anektovaného Krymu.

Válka na Ukrajině

Ukrajinci zasáhli Rusům klíčovou stanici přečerpávající naftu pro armádu

Ukrajinské síly během noci zasáhly v Brjanské oblasti na západě Ruska stanici, která slouží k přečerpávání nafty pro ruská vojska, oznámil ukrajinský generální štáb. Stanici u obce Najtopoviči,

Stojí v hnoji, nemají seno ani vodu, okusují bodláky. Živořící koně řeší veterináři

Vysoké hromady hnoje, nikde žádné seno, nádoby na vodu špinavé a prázdné. V těchto podmínkách donedávna živořilo patnáct koní v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku. Situace se podle oznamovatelů...

29. srpna 2025  14:38

Podvod za miliardy. O peníze přišel Felix Slováček i olympijští vítězové

Řada známých osobností přišla o peníze kvůli praktikám firmy Glocin, která slibovala vysoké zhodnocení úspor. Podvodníkům naletěl například hudebník a saxofonista Felix Slováček či rychlobruslařka...

29. srpna 2025  14:35

