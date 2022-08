Ruská základna na Krymu je vážně poškozená, ukazují satelitní snímky

Satelitní záběry americké společnosti Planet Labs ukazují, že rozsáhlé části letištní plochy jsou spálené. Hlavní vzletové a přistávací dráhy základny se zdají být neporušené, ale nejméně osm letadel bylo patrně poškozeno nebo zničeno. Na snímku je vidět několik kráterů. Většina z nich se nachází v části základny, kde byly letouny zaparkované pod širým nebem.

Snímky „před“ a „po“ pořízené společností Planet Labs, která monitoruje stovky satelitních záběrů nad Ukrajinou, jsou prvním nezávislým potvrzením, že základna mohla být poškozena. Podrobnosti o rozsahu výbuchů byly dosud omezené.

⚡️Zelenskyy: “The more losses the occupiers suffer, the sooner we will be able to liberate our land and ensure the security of Ukraine. If nearly 43,000 dead Russian soldiers did not convince Russia to end this war, then we have to keep fighting”.



