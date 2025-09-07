Jako za Stalina. Na Krymu teď bez procesů mizí i matky s dětmi, říká aktivista

Mohl byste nám popsat svoji práci?
Od začátku okupace Krymu jsme viděli, že se zhoršuje porušování lidských práv. Zapojil jsem se do identifikace těchto případů. Poté, co došlo k dokončení procesu okupace Krymu a začal být více vyvíjen tlak na novináře, jsem byl jedním z iniciátorů školy občanské žurnalistiky na podporu novinářů, aby mohli pokrývat různá témata.
Rusko stále více stupňovalo útlak. Začaly se ve větší míře objevovat politicky motivované procesy. Věděli jsme, že to není náhoda, že je to systematický proces, a soustředili se na to, abychom tyto politické procesy mohli analyzovat. Proto také vznikla organizace Krymský proces, spojující krymské ochránce lidských práv a expertů.
Lidé jsou zde drženi roky. Bez osobních věcí, hygienických prostředků, jen v tom, co měli na sobě, když je Rusové zadrželi. V celách jsou zabarvená okna, aby nevěděli, zda je den, či noc. Jsou tam rozmístěna tři rádia, z nichž každé vysílá jiný zvuk, aby to bylo nepříjemné.